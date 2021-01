GTA 6: il teaser è più vicino di quanto si pensi? Gli ultimi indizi

Se c’è una costante che ci sta accompagnando in questi mesi, è il fantomatico annuncio di GTA 6. Della prossima grande produzione di Rockstar se ne sta parlando sempre di più, e nonostante questo, non abbiamo ancora ricevuto alcun segnale dalla compagnia americana. D’altronde, l’ultimo tiolo rilasciato da Rockstar è “solamente” di 3 anni fa e non è scontato che il team di sviluppo sia ancora in alto mare nella produzione del prossimo GTA.

Stando a delle recenti intuizioni di un fan, però, sembra che il momento per assistere ad un primo annuncio relativo a GTA 6 sia più vicino di quanto si possa pensare. A tentare di avvisarci in anticipo è l’utente “ItsTreDay” di Reddit, il quale ha provato a mettere in ordine alcune informazioni sparse in rete che porterebbero proprio all’annuncio del titolo Rockstar durante il prossimo Super Bowl di questo febbraio.

“Il Super Bowl si svolgerà di nuovo in Florida e i The Weeknd si esibiranno durante l’intervallo. Ci sono state tonnellate di voci sulla band che ha lavorato insieme a Rockstar l’anno scorso, quando fu annunciato il loro album”. L’utente continua dicendo di aver appoggiato questa sua speculazione ai precedenti rumor che citavano un GTA 6 che avrebbe fatto ritorno ad una delle ambientazioni più amate dagli appassionati: Vice City, città fittizia che si rifà a Miami, una delle città più famose dello stato della Florida.

Come sempre, fino al momento in cui Rockstar ci mostrerà un qualcosa di ufficiale riguardo a GTA 6, vi consigliamo di prendere questa speculazione con le dovute attenzioni. Certo che, se davvero il prossimo Super Bowl ci mostrerà il primo teaser del nuovo GTA, non ci sarà da aspettare così tanto, dato che la competizione sportiva prenderà il via il prossimo 7 febbraio. Cosa ne pensate di quest’ultimo rumor riguardante il misterioso sesto capitolo di GTA?