GTA 6: lavori finiti? Rockstar Games ha bisogno di tester

GTA 6 è indubbiamente uno dei giochi più attesi dalla maggior parte dei videogiocatori. Nonostante non si sappia praticamente nulla a riguardo, Rockstar Games in qualche modo ha fatto sapere che stanno lavorando duramente per rilasciare un’opera a dir poco clamorosa. La notizia di oggi non parla del titolo in sé, ma possiamo confermare che questa ha fatto impazzire non poco il web.

Secondo un annuncio di lavoro, sembrerebbe che i lavori siano pressoché finiti ed il team sia alla ricerca di ricerca di tester per la sua sede di Edimburgo. I candidati dovranno valutare questo misterioso progetto cercando ogni tipo di problematica verificando che il tutto funzioni nel miglior modo possibile. Tutte queste informazioni sono, secondo i fan del franchise, degli indizi concreti che i lavori su GTA 6 siano conclusi o comunque in procinto di esserlo. Ma in ogni caso vi invitiamo a prendere tali informazioni con le dovute pinze.

Rockstar Games infatti non parla di un gioco in particolare, e quindi non di GTA 6 in prima persona. Potrebbe rivelarsi anche un annuncio di lavoro per valutare il funzionamento dell’ennesima remastered di GTA 5 in arrivo prossimamente su PS5 e Xbox Series X. Proprio la scorsa settimana Roberto Serrano’ avrebbe dichiarato che un possibile trailer possa essere mostrato proprio questa estate, ma l’uscita del gioco vero e proprio vedrà la luce non prima del 2023.

Insomma, ad oggi GTA 6 risulta ancora essere in un alone di mistero. Non sappiamo infatti nulla di ufficiale a riguardo, sebbene le ultime voci confermerebbero Vice City come ambientazione. Tale scenario, è stato tra i più vociferati nel corso degli anni e, con la pubblicazione dell’espansione ‘The Cayo Perico Heist’ per GTA Online, non sembra uno scenario impossibile da immaginare in GTA, anche perché sappiamo che il capitolo rilasciato per PS2 nel lontano 2002 sia uno di quelli più amati dagli appassionati. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire più dettagli in merito.