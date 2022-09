Da diverse ore le attenzioni dei videogiocatori, e non solo, si sono tutte calamitate verso i numerosi leak di GTA 6. Sapevamo che Rockstar Games stesse lavorando a un nuovo capitolo principale della propria saga di punta, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere il colosso statunitense venire hackerato facendo defluire in rete molti video del nuovo Grand Theft Auto. Ora, dopo un avvenimento del genere anche le azioni di Take-Two stanno subendo un crollo.

La segnalazione di quanto è accaduto in borsa arriva dall’agenzia di stampa Reuters, la quale ha dichiarato che le azioni di Take-Two Interactive Software Inc. sono crollate di quasi il 6%. Ovviamente questa è stata una delle conseguenze avvenute a seguito delle recenti azioni da parte di un hacker, il quale ha reso pubblici quelli che possiamo definire come i primi filmati di GTA 6, uno dei videogiochi più attesi e su cui gli appassionati pongono una maggiore curiosità.

Giusto lo scorso mese di febbraio Rockstar Games aveva confermato in via ufficiale di essere al lavoro su un nuovo capitolo principale della saga di Grand Theft Auto. Solo questa notizia, accompagnata da null’altro che una menzione sullo sviluppo di un nuovo gioco per la saga, fece crescere l’entusiasmo e le attenzioni dei fan nei confronti della compagnia, ma non solo, dato che anche le azioni di Take-Two giovarono di quell’annuncio salendo di un buon 7%.

Ora però, a causa dei recenti leak, il colosso americano ha subito un calo delle proprie azioni, e questa è solo un’altra delle tante conseguenze che un leak del genere può scaturire. Nonostante il momento sia tutt’altro che semplice per Rockstar Games, la compagnia ha pubblicato da poco un comunicato ufficiale, all’interno del quale è stato confermato che lo sviluppo del prossimo grande titolo della serie GTA proseguirà senza alcuno stop, e questa è sicuramente una buona notizia per gli appassionati del franchise.