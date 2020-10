GTA 6: scoperta la mappa? I fan ne sono convinti

Dopo il rilascio di Red Dead Redemption 2, i fan di Rockstar Games si sono subito chiesti quale sarebbe stato il prossimo titolo della compagnia americana. Ovviamente i pensieri sono subito andati ad un possibile GTA 6, e sono ormai due anni che rumor e voci di corridoio continuano a darci possibili indizi sullo sviluppo del nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Mentre Rockstar non si è ancora pronunciata sull’esistenza del titolo in questione, delle nuove immagini sembrano andare d’accordo con le teorie dei fan, secondo le quali il prossimo GTA sarebbe in sviluppo ormai da diverso tempo.

Il nuovo lungo post pubblicato su Reddit, fa menzione a un’immagine di ormai due anni fa che sembrava svelare la mappa di GTA 6. Ora, grazie a questo nuovo intervento, possiamo notare come quella mappa solamente abbozzata anni prima, sia diventata decisamente meglio definita e migliorata. Le similitudini con la nuova regione vista dall’alto apparsa in rete nel 2018 sono diverse, ma la conformazione delle isole hanno più di una similitudine.

Che sia finalmente arrivato il momento di conoscere più dettagli ufficiali su GTA 6? Sembra ancora troppo presto per dirlo, anche se come ha fatto notare qualche utente in rete, anche la mappa di Red Dead Redemption 2 aveva subito uno stesso trattamento: prima di esser stata ufficializzata era stata pubblicata online, con molti scettici che pensavano fosse frutto solamente del lavoro qualche fan.

Al momento Rockstar Games continua a lavorare sul supporto di GTA 5 e Red Dead Redemption 2. Non ci sono ancora notizie o possibili spiragli che facciano pensare all’annuncio di GTA 6 a breve. Non ci resta quindi che attendere pazientemente buone nuove sull’universo di Grand Theft Auto. Cosa ne pensate della nuova immagine trapelata in rete? Credete che si tratti davvero della mappa del prossimo GTA?