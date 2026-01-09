Il mondo del gaming si trova ancora una volta a fare i conti con la macchina del clamore mediatico che circonda Grand Theft Auto 6, il titolo più atteso dell'industria videoludica. Questa volta, una semplice osservazione durante un podcast è stata trasformata in un fantomatico rumor su un terzo rinvio del gioco, scatenando reazioni a catena sui social media, nei forum dedicati e persino sui mercati finanziari. Il tutto nonostante l'assenza completa di informazioni concrete o annunci ufficiali da parte di Rockstar Games.

La vicenda ha avuto origine da un episodio del podcast Button Mash di The Ringer, dove il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha commentato che GTA 6 potrebbe seguire lo stesso schema di Red Dead Redemption 2, anch'esso posticipato due volte prima dell'uscita definitiva. Una testata ha inizialmente frainteso il commento interpretandolo come una previsione di un imminente ritardo, innescando quello che Schreier stesso ha definito un assurdo "telefono senza fili" digitale. L'articolo è stato successivamente corretto, ma ormai il meccanismo era partito.

L'unica informazione effettivamente proveniente da fonti interne citata da Schreier riguarda lo stato di sviluppo del gioco: "L'ultima volta che ho saputo qualcosa, non era ancora content complete", ovvero non aveva ancora completato tutti i contenuti previsti. Tuttavia, considerando che l'ultimo rinvio ufficiale risale a pochi mesi fa, questa informazione non fornisce elementi nuovi sulla probabilità di un ulteriore slittamento. Durante il podcast, il giornalista si è limitato a dire che è "difficile dirlo" se il gioco rispetterà la data di uscita attuale fissata per il 19 novembre 2026 su console, aggiungendo però che questa scadenza "sembra un po' più reale rispetto all'autunno 2025".

L'unica informazione concreta è che GTA 6 non ha ancora completato tutti i contenuti previsti, un dettaglio che non cambia sostanzialmente il quadro rispetto all'ultimo rinvio annunciato

Nonostante la totale mancanza di sostanza, la presunta notizia ha generato effetti tangibili. Su Polymarket, una piattaforma di scommesse, le puntate su un terzo rinvio di GTA 6 sono schizzate verso l'alto nella stessa giornata. Testate come Screenrant hanno pubblicato titoli allarmistici affermando che i giocatori starebbero "dicendo addio ai loro sogni di novembre", mentre il subreddit dedicato a GTA 6 e vari canali social sono stati invasi da discussioni sulla veridicità del fantomatico rumor. Il tutto basandosi su speculazioni derivate da una chiacchierata informale, non su leak o dichiarazioni ufficiali.

La reazione di Schreier non si è fatta attendere: "È impossibile sopravvalutare quanto sia stupida questa situazione", ha scritto il giornalista sui social media, sottolineando l'assurdità dell'intera vicenda. La questione evidenzia quanto l'hype intorno a Grand Theft Auto 6 abbia raggiunto livelli senza precedenti, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice comunità dei videogiocatori. L'industria nel suo complesso, gli investitori di Wall Street e persino il settore delle scommesse online seguono ogni minima indiscrezione sul titolo di Rockstar Games.

Il fenomeno non è destinato a esaurirsi presto. Con oltre diciotto mesi ancora da attendere prima della data di uscita prevista, è probabile che episodi simili si ripetano più volte nel corso dell'anno. Ogni frammento di informazione, per quanto vago o contestualizzato, verrà inevitabilmente amplificato e distorto dal circuito mediatico e dalla fame di notizie che circonda quello che si preannuncia come uno dei lanci più importanti nella storia dei videogiochi. La lezione è chiara: fino a quando Rockstar Games non rilascerà comunicazioni ufficiali, qualsiasi speculazione rimane esattamente quello che è, semplice chiacchiera senza fondamento concreto.