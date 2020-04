GTA 6: la trama è già stata scritta, ma nulla è al sicuro secondo un insider

Si parla ancora una volta di GTA 6, costantemente al centro delle attenzioni di leaker e insider (o presunti tali) ma mai annunciato ufficialmente dagli sviluppatori. Nel corso dei mesi più volte ci siamo ritrovati a leggere le informazioni condivise a destra e a manca: spesso si trattava di leak poco credibili, ma oggi abbiamo tra le mani qualcosa di più interessante. Uno degli ultimi rumor che stanno circolando in rete è infatti legato alla componente narrativa del nuovo gioco di Rockstar Games.

Non parliamo però di dettagli della trama, ma della sua realizzazione. Come sapete, poco tempo fa Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games, ha abbandonato la propria carica e ha lasciato l’azienda. Dan Houser è stato il principale scrittore di molti giochi e tra questi ci sarebbe anche GTA 6: i lavori di scrittura, pare, sarebbero stati ultimati prima del suo allontanamento. In poche parole, possiamo ritenere la trama di Grand Theft Auto 6 al sicuro? Non proprio.

A riportare le informazioni suddette è Liberty93, il quale afferma: “Le persone mi dicono di non preoccuparmi perché la storia di GTA 6 è già stata scritta. Potrebbe essere vero, ma la trama di Red Dead Redemption 2 è stata ultimata nel 2012 ma hanno continuato a fare modifiche fino alla fine del 2017/inizio del 2018; molti piccoli dettagli sono stati modificati”. Liberty 93 aggiunge inoltre che “Secondo le nostre fonti fidate, il gioco è stato in pieno sviluppo fin dal 2017. Ovviamente, ho indagato e la pre-produzione è ufficialmente iniziata del tardo 2014, mentre la reale produzione nel 2015.”

Ovviamente, come sempre si tratta di rumor non verificabili. Recentemente, l’ex-Kotaku e insider Jason Schreier ha fatto intendere che GTA 6 si trova solo nelle prime fasi di sviluppo, andando quindi in contrasto con i leak più recenti. La speranza di tutti è che il gioco sia quasi pronto e che la data di uscita non sia lontana: per ora possiamo solo attendere.