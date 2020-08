GTA 6: Vice City è l’ambientazione più quotata, i nuovi indizi

Il pubblico di tutto il mondo, mentre la next gen si avvicina, non vede l’ora di ricevere un grande annuncio: GTA 6. Il prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto è circondato da rumor e leak da molto tempo, ma ancora non sappiamo nulla di ufficiale, nemmeno l’ambientazione. A questo riguardo, nuovi indizi stanno spingendo i giocatori a credere che Vice City sia la città scelta da Rockstar Games.

Perché lo pensano? Molto semplicemente, Take Two – che ricordiamo essere la casa madre di Rockstar Games e di molti altri sviluppatori – ha rinnovato due domini web molto interessanti:

gtavi.com

vicecityonline.com

Qual è il futuro della componente online?

Precisamente, il rinnovamento di questi due domini legati a GTA 6 è avvenuto la scorsa primavera: nessuno se ne era però accorto e solo di recente l’informazione è spuntata su Reddit. Ovviamente, come sempre, il rinnovo di un paio di domini web non è da considerarsi come un’informazione ufficiale: le società proteggono sempre molteplici domini anche senza volerli realmente utilizzare.

È però interessante che il secondo non faccia semplicemente riferimento a Vice City, presunta ambientazione di GTA 6, ma a “Vice City Online”: possibile che Rockstar Games abbia già ideato il successore di GTA Online? Sappiamo che la componente multigiocatore di GTA 5 sarà disponibile su next-gen nel 2021: di cosa si potrebbe trattare?

Vice City Online potrebbe essere una seconda ambientazione all’interno dello stesso gioco, semi-indipendente da quella già presente in GTA Online. Una seconda possibilità è che Rockstar voglia creare un gioco indipendente, con il quale sostituire quello attuale. In ogni caso, la transizione verso GTA 6 e la nuova componente online sarà “complessa” da gestire per gli sviluppatori.

Speriamo che la società faccia il più presto possibile un annuncio. Considerando però che GTA 5 arriverà anche su next-gen il prossimo anno, temiamo si tratti più di una speranza che di una reale possibilità.