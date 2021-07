GTA: co-fondatore di Rockstar apre un nuovo studio, i dettagli

In questo periodo sembra che Rockstar Games stia passando un periodo di grandi cambiamenti interni. A conferma del tutto abbiamo ricevuto la notizia di un cambio importante ai vertici della compagnia. Dan Houser, il noto co-confatore di Rockstar Games, ha da poco aperto un nuovo studio, abbandonano la casa che negli anni gli ha permesso di creare alcune delle saghe videoludiche più amate e di successo come per esempio GTA e Red Dead Redempion.

Come è stato notato da un utente di ResetEra, nel Regno Unito è stata recentemente registrata una nuova società chiamata Absurd Ventures In Games. Smanettando un po’ per scoprire qualcosa di più a riguardo, lo stesso utente è riuscito a scovare un dettaglio molto importante, ovvero la presenza nella società di Dan Houser, con il co-fondatore di Rockstar che sembra essere coinvolto in Absurd Ventures in Games come game director.

Oltre a ciò, lo stesso utente ha condiviso altri dettagli sparsi che è riuscito a scovare sul nuovo studio dell’autore di GTA e Red Dead Redempion. Absurd Ventures in Games avrebbe preso vita nel Regno Unito proprio di recente, ovvero lo scorso 23 giugno ed è stata classificata come una società che si occuperà dello sviluppo di software interattivo e di intrattenimento, quindi di “videogiochi”.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo sulla nuova società di Dan Houser, il co-fondatore di Rockstar Games che aveva lasciato la sua vecchia compagnia l’anno scorso. Non sappiamo nemmeno quali sono i piani di Rockstar per il futuro ora che una personalità così importante ha lasciato lo studio, o quale sarà il futuro delle proprie IP storiche come quelle di GTA e Red Dead Redemption.