GTA Trilogy, attesa finita: si può già scaricare su console

La GTA Trilogy, la collection che racchiude Gran Theft Auto 3, Vice City e San Andreas è oramai in dirittura d’arrivo. Creata per celebrare i vent’anni dell’esordio del terzo capitolo principale della saga, sappiamo tutti che debutterà l’11 novembre 2021 su console Xbox, PC e console PlayStation, oltre che Nintendo Switch. A pochissimo dalla release Rockstar Games ha così deciso di avviare il pre-load delle versioni digitali, con qualche differenza però tra le varie piattaforme di destinazione.

La formula di distribuzione di GTA Trilogy è però un po’ “strana”. Rockstar Games ha infatti deciso che l’11 novembre uscirà, ma solamente su console e PC in formato digitale. Prima di poter godere dell’edizione fisica, sarà necessario attendere fino al 7 dicembre 2021. Una scelta che nasconderà sicuramente una sua logica, ma che privilegia così la versione solo digitale. Versione che da oggi si può tranquillamente scaricare in anticipo, ma non per tutte le piattaforme.

Come ricordato infatti online, GTA Trilogy si può già scaricare solamente su Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch. Per i possesso di PlayStation 4 e PlayStation 5, invece, il titolo sarà scaricabile solamente a partire dalla mezzanotte di sabato sei novembre 2021, quindi con qualche ora di ritardo rispetto ai “concorrenti”. Per PC invece la situazione è ancora più paradossale: non esiste infatti al momento un modo per scaricarlo in anticipo e sarà necessario attendere dunque la data di lancio per poter effettuare il download. Nessuna possibilità dunque di prepararsi in anticipo per avviare il tutto alla classica mezzanotte.

GTA Trilogy arriverà anche mobile, ma la data di lancio per le versioni mobile non è ancora stata rivelata. Il titolo debutterà però nel corso del 2022 per device iOS e Android. Non ci resta dunque che attendere per scoprire quando gli utenti Apple e Google potranno acquistare e tornare a scorrazzare per Liberty City, Vice City e San Andreas.