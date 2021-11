GTA Trilogy: gli sviluppatori rispondono alle critiche di stampa e pubblico

Il lancio problematico e il conseguente review bombing su Metacritic hanno posizionato GTA Trilogy in una posizione di mercato davvero difficile da risolvere. Mentre in tantissimi urlano al refund su Twitter e Reddit, gli sviluppatori coinvolti nello sviluppo del progetto hanno deciso di rispondere alle critiche, senza nascondersi dietro il silenzio. Nello specifico ci ha pensato Thomas Williamson, CEO di Grove Street Games, la software house che per anni si è occupata di pubblicare i porting dei giochi della serie.

Williamson sa perfettamente che la GTA Trilogy rappresenta uno dei loro progetti più importanti: d’altronde si sta parlando dei primi tre capitoli della serie Rockstar Games in 3D, coloro che hanno dettato le basi per riuscire ad ottenere degli open world vasti e ricchi di attività. “Vediamo i giocatori divertirsi con quello che abbiamo creato. Mi sto davvero godendo questo momento e oggi celebriamo la release della collection, mentre continuiamo a lavorare sugli aggiornamenti”, ha dichiarato Williamson in alcuni tweet lanciati nella giornata di ieri.

Grove Street Games però ha avuto davvero tantissima pressione addosso, soprattutto per via della preservazione storica. “Mentre l’arte avanza, quello che una volta era un errore adesso diventa un omaggio, diventa storia. La preservazione era importante. Han ha sparato per primo. Un piccolo passo per l’uomo. Qualche errore andrebbe rettificato e qualcun altro invece preservato. Decidere alla fine cosa preservare e cosa no è una responsabilità molto grande”, ha dichiarato Williamson, probabilmente anche in riferimento alla banderia razzista presenti in uno dei giochi originali della GTA Trilogy e successivamente rimossa.

It’s so fun to see players out there really enjoying what we’ve put together for them. I’m honestly enjoying this unparalleled level of scrutiny on our studio. Today we are celebrating our monumental project launch, while we work on updates. 🙂 — Thomas Williamson (@TSWilliamson) November 11, 2021

Nonostante i problemi tecnici, Grove Street Games ha sicuramente provato a lavorare ad un omaggio ai giochi originali con GTA Trilogy. Se il gioco verrà sistemato nel corso dei prossimi mesi non lo sapremo, ma quello che appare da queste parole è quanto sia difficile lavorare su titoli di questo calibro.