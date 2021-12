GTA Trilogy. l’ultima patch funziona: sistemata anche la pioggia

Rockstar lo aveva promesso: GTA Trilogy è da sistemare. Ed è ciò che i creatori della serie, insieme a Grove Street Games (sviluppatrice di questa speciale collection) stanno effettivamente facendo. L’ultima patch, che ha debuttato nelle scorse ore, è riuscita a sistemare oltre 100 bug ed errori presenti nei primi tre giochi della serie in 3D. L’update però non si è limitato add aggiustare solamente i bug, ma ha anche permesso di sistemare uno degli aspetti più controversi del titolo, ovvero la pioggia.

Chi ha giocato GTA Trilogy al day one si sarà sicuramente accorto di un piccolo problema relativo alla pioggia. Invece di essere un vero e proprio effetto particellare, infatti, era stata trasformata in una sorta di immagine a linee bianche, che non seguiva il movimento del giocatore ed impediva la visione corretta della mappa. Il risultato? In quei momenti di pioggia il tutto risultava decisamente ingiocabile, senza possibilità di appello. E dopo la mod creata dai fan, ora è arrivato anche il fix ufficiale.

L’ultima patch di GTA Trilogy ha infatti corretto anche la pioggia. Ora il risultato, come è possibile vedere grazie allo screenshot diffuso via Reddit, è decisamente non solo più simile ai vecchi giochi ma anche corretto. La pioggia originale rendeva letteralmente ingiocabili certe missioni, poiché impediva la corretta visuale di nemici, passanti e traffico. Insomma, non uno dei migliori biglietti da visita per questa speciale collection. Ora invece è tutto sistemato, ma la strada è ovviamente ancora lunga e in salita ma siamo certi che man mano Grove Street Games e Rockstar Games sistemeranno il tutto.

GTA Trilogy ha debuttato l’11 novembre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. L’edizione fisica, prevista originariamente per dicembre, è stata rimandata, come vi abbiamo riportato nella giornata odierna. Nel corso del 2022, infine, debutteranno anche le versioni dedicate ad iOS e Android.