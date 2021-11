GTA Trilogy nasconde un’isola a dir poco terrificante

Tra i tanti problemi che stanno affliggendo GTA Trilogy, uno dei più misteriosi e inquietanti riguarda sicuramente una particolare isola inserita in Vice City. Perché la definiamo inquietante? Perché si tratta sicuramente di una delle opere più disturbanti, visto che qualcuno ha applicato, con molta probabilità, le texture sbagliate.

In attesa che Grove Street Games lavori agli update come promesso nelle ultime ore, i giocatori di GTA Trilogy stanno trovando una serie di imperfezioni piuttosto gravi. Una di queste riguarda sicuramente l’isola di Vice City. Come riportato in un post su Reddit, che potete vedere poco più in basso, le texture applicate su quelle che dovrebbero essere delle rocce o un altro tipo di formazione naturale sono in realtà un volto umano. Che “spalmato” su questa enorme superfice ricorda qualcosa di terribile ed è effettivamente molto spaventosa.

Spaventi a parte, alcuni utenti Reddit si sono però chiesti se GTA Trilogy fosse stato testato a dovere da parte dei developer. Tra questa isola ed altri errori, come ad esempio la pioggia (che altro non è che una linea bianca che segue il giocatore e non un effetto particellare) oppure l’essersi dimenticati delle tracce musicali senza licenza all’interno, oltre che gli appunti delle versioni originali nel codice sorgente, sono tanti che urlano alla superficialità del lavoro. Nonostante certe accuse lascino il tempo che trovino, appare però chiaro che forse il titolo avrebbe avuto bisogno di uno step in più durante il controllo qualità, almeno per certi errori come appunto le texture applicate in maniera sbagliata.

GTA Trilogy è disponibile dall’11 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. La versione PC è stata rimossa temporaneamente dalla vendita e al momento non ci è dato sapere quando tornerà disponibile sia per il download che per l’acquisto. Le versioni iOS e Android, invece, arriveranno solamente nel 2022.