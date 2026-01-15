Il mercato degli MMORPG sta attraversando una fase di transizione particolarmente complessa, con i veterani del genere che tornano prepotentemente alla ribalta mentre i nuovi lanci faticano a conquistare il pubblico. In questo contesto, un'offerta di lavoro pubblicata da ArenaNet ha riacceso le speranze della community riguardo a Guild Wars 3, progetto sussurrato da tempo ma mai ufficialmente confermato dallo studio. L'annuncio, che cerca un senior writer e narrative designer, contiene dettagli che hanno immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati della saga, suggerendo che il team stia effettivamente lavorando a qualcosa di significativo nel franchise.

L'elemento più interessante dell'annuncio è la richiesta esplicita di competenze in Unreal Engine 5, un dettaglio tecnico tutt'altro che secondario. Guild Wars 2 e il capitolo originale utilizzano infatti un motore proprietario sviluppato internamente da ArenaNet, e il passaggio all'UE5 indicherebbe una svolta tecnologica importante per lo studio. Si tratterebbe di un cambio radicale nell'approccio allo sviluppo, allineando ArenaNet agli standard moderni dell'industria e potenzialmente aprendo la strada a miglioramenti grafici sostanziali, con supporto nativo per ray tracing e altre feature di ultima generazione.

La descrizione del ruolo specifica che il candidato lavorerà su un progetto non annunciato, ma un passaggio particolare ha catturato l'attenzione: tra le responsabilità figura l'editing della narrativa di Guild Wars. L'annuncio richiede inoltre esperienza specifica con MMORPG e una familiarità approfondita con le dinamiche narrative tipiche del genere. Per una community che da anni spera in un nuovo capitolo numerato, questi indizi rappresentano la conferma più esplicita finora emersa riguardo allo sviluppo attivo di Guild Wars 3.

Il passaggio a Unreal Engine 5 segnerebbe una svolta radicale per ArenaNet, abbandonando il motore proprietario utilizzato per oltre vent'anni

I rumor su Guild Wars 3 circolano da tempo nell'ambiente. Lo scorso anno, durante un meeting con gli azionisti di NCSoft, il gioco venne menzionato esplicitamente come "progetto in sviluppo". All'epoca ArenaNet aveva però smorzato gli entusiasmi dichiarando che il focus del team rimaneva su Guild Wars 2, lasciando la situazione in un limbo di incertezza. L'annuncio di lavoro pubblicato ora sembra invece confermare che lo sviluppo stia procedendo in parallelo, con risorse dedicate a entrambi i progetti.

Il timing di questa notizia non è casuale. Il franchise ha vissuto un periodo di rinnovato interesse negli ultimi mesi: Guild Wars: Reforged e l'espansione Guild Wars 2: Visions of Eternity sono usciti recentemente, mentre un documentario esteso celebrativo dei 25 anni della saga è stato pubblicato a fine 2025. Guild Wars 2 ha registrato il suo picco storico di giocatori su Steam appena due mesi fa, dimostrando che la base di fan rimane solida e in crescita nonostante l'età del titolo.

Il panorama competitivo degli MMORPG si presenta particolarmente interessante per un eventuale Guild Wars 3. I progetti in sviluppo confermati sono sorprendentemente pochi: oltre a quanto sta preparando ArenaNet, l'unico altro titolo di peso all'orizzonte è l'MMORPG non ancora annunciato di Riot Games, su cui circolano voci da anni ma che rimane avvolto nel mistero. Questa scarsità di nuove proposte contrasta con il rinnovato interesse per il genere, creando un'opportunità che ArenaNet potrebbe sfruttare lanciando Guild Wars 3 al momento giusto.