Il GXTrust 1246W Muta per Nintendo Switch è in offerta su Amazon a soli 24,99€, con uno sconto del 17%. Questo gamepad wireless vi garantisce 15 ore di gioco ininterrotto grazie alla batteria ricaricabile integrata. Dotato di vibrazione dual shock e sensore di movimento, offre un'esperienza di gioco coinvolgente a 24,99€. Compatibile con Switch, Switch OLED e Switch Lite, include pulsanti aggiuntivi turbo e screenshot per un controllo completo.

Prodotto in caricamento

GXTrust Muta, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GXTrust 1246W Muta è ideale per tutti i possessori di Nintendo Switch, Switch OLED o Switch Lite che desiderano un'alternativa wireless di qualità ai Joy-Con standard. Vi conquisterà se cercate maggiore ergonomia durante sessioni di gioco prolungate, grazie al design tradizionale con impugnature comode e un layout completo di pulsanti. È particolarmente consigliato a chi gioca frequentemente a titoli d'azione, racing o platform, dove la vibrazione dual shock e il sensore di movimento fanno davvero la differenza nell'immersione. La presenza del pulsante turbo lo rende perfetto anche per gli appassionati di picchiaduro e shoot'em up che vogliono ottimizzare le proprie performance.

Con un'autonomia di 15 ore di gioco continuativo, questo controller soddisfa le esigenze di chi odia rimanere a corto di batteria nei momenti cruciali. La doppia modalità di connessione, wireless Bluetooth o via cavo, vi garantisce massima flessibilità: potrete giocare comodamente sul divano o ricaricare mentre continuate a divertirvi. A soli 24,99€, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole un secondo controller per il multiplayer locale o semplicemente desidera preservare i Joy-Con originali, spesso soggetti a usura. Il risparmio del 17% rende questo momento perfetto per aggiungere un gamepad professionale alla vostra collezione Nintendo.

Il GXTrust 1246W Muta è un gamepad wireless progettato specificamente per Nintendo Switch, OLED e Lite. Offre connettività Bluetooth wireless o via cavo con il Play & Charge incluso, una batteria ricaricabile da 15 ore di autonomia e un layout completo di pulsanti con funzioni screenshot e turbo fire. La vibrazione dual shock e il sensore di movimento garantiscono un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Vedi offerta su Amazon