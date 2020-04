Half-Life Alyx: Valve si sta concentrando sull’editor dei livelli

Half-Life Alyx è uscito ormai da qualche settimana ed è disponibile per un discreto numero di visori per realtà virtuale su PC. Al momento però, il titolo è sprovvisto di una modalità che era stata promessa, ossia l’editor di livelli. Per fare chiarezza sulla situazione la stessa Valve ha recentemente dichiarato che dal momento in cui il proprio nuovo titolo è arrivato sul mercato, ora il team si concentrerà sull’editor precedentemente annunciato.

A dichiararlo è stato lo sviluppatore di Valve Jake Rodkin su ResetEra, il quale ha affermato quanto segue. “L’editor dei livelli è il focus del team ora che il gioco è uscito. Presto daremo più informazioni ma ci stiamo lavorando. Sono spiacente di non poter dare una data di rilascio, ma sono sicuro che presto ne potremo discutere. Gran parte della scorsa settimana l’abbiamo spesa per rilasciare delle patch post-lancio e per il supporto tecnico.”

Prima dell’uscita di Half-Life Alyx, Valve aveva detto che gli strumenti del motore Source 2 sarebbero stati resi disponibili anche ai giocatori per la costruzione di nuovi ambienti con l’editor di livelli. Nel frattempo però alcuni fan stanno già trovando il modo di giocare ad Half-Life Alyx anche in modo tradizionale, senza necessariamente l’utilizzo di un visore di realtà virtuale.

Sebbene Valve non abbia confermato quale sarà il futuro della serie dopo il titolo VR, la compagnia apre a “nuove possibilità”, e chissà se un giorno non ci ritroveremo a parlare di un annuncio di Half-Life 3. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Valve? Aspettate l’aggiunta di un editor di livelli all’interno di half-Life Alyx? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.