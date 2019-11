Halo 3 completato con la chitarra di Guitar Hero a difficoltà massima

Il mondo dei videogame, probabilmente più di ogni altra forma di intrattenimento, sa essere molto malleabile nelle mani degli appassionati. Siamo oramai abituati a vedere giocatori che si lanciano in sfide non solo complesse, ma certamente non immaginate dai creatori del videogioco. Un caso esemplare è quello di Super Louis 64 che ha completato Halo 3 con una chitarra di Guitar Hero.

Più precisamente, ha portato a termine Halo 3 alla difficoltà massima, ovvero Leggendario. Si tratta di una sfida molto complessa anche con un normale controller, ma riuscire a farcela con una chitarra giocattolo… be’, è quasi impossibile. Il giocatore ci è però riuscito e ha registrato la propria impresa.

Si tratta del primo giocatore, almeno per quel che è dato sapere, a essere riuscito in questa impresa. Un altro appassionato, tale Handles28, aveva terminato Halo 3 ma solo a livello Facile: ora, sembra una sfida da nulla. Super Louis 64 ha impiegato un mese per allenarsi e ha visto la schermata di game over ben 252 volte.

Per poter tentare questa sfida, Super Louis 64 ha usato un input converter collegato all’Xbox One. Come è possibile vedere dal video, con questo sistema è praticamente impossibile muoversi e mirare allo stesso tempo: chiaramente il grosso della sfida deriva da questa limitazione. Il video qui sopra è solo una piccola raccolta di sequenze dell’esperienza complessiva: se volete ammirare il giocatore mentre completa l’intero Halo 3, potete farlo a questo indirizzo.

Diteci, voi avete mai tentato sfide di questo tipo con qualche gioco? Oppure preferite godervi i videogame in modo più regolare?