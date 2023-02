Dopo i licenziamenti che hanno colpito in maniera pesante 343 Industries e i continui rinvii, Halo si prepara a vivere una sorta di rivoluzione interna. A parlare dell’attuale situazione e del clima che si respira nei corridoi degli uffici del team di sviluppo è Jason Schreier, giornalista di Bloomberg da sempre molto vicino all’industria dei videogiochi. In un lungo report, Schreier ha parlato delle prossime mosse di 343 Industries e di come il progetto decennale per Infinite (che potete recuperare su Amazon) rischi di essere scartato, in favore di una visione più classica dei giochi online.

Partiamo dallo sviluppo: secondo il report pubblicato su Bloomberg, 343 Industries starebbe passando all’Unreal Engine 5, sacrificando così il loro attuale motore grafico. Non si tratta di una novità dell’ultimo minuto: già in passato diversi sviluppatori del team avevano fatto pressioni sul management di 343 Industries per un cambio così radicale, ma è solo dopo le dimissioni di Bonnie Ross (ex studio head) che questo cambio di rotta è stato approvato. A mettere la parola fine allo Slipspace Engine ci ha pensato il sostituto della Ross, ovvero Pierre Hintze. Il cambio, secondo Bloomberg, dovrebbe cominciare con un nuovo gioco chiamato Tatanka, in sviluppo con l’aiuto di Certain Affinity, studio di produzione texano.

Non è la prima volta che il nome di Tatanka emerge riguardante Halo. È dall’anno scorso che si parla del progetto di Certain Affinity come una sorta di Battle Royale, ma ora i piani potrebbero essere cambiati e da semplice aggiunta a Infinite, Tatanka potrebbe essere diventato un vero e proprio nuovo gioco ambientato nell’universo di Master Chief.

Infine, il report di Schreier si chiude con una brutta notizia: non ci saranno, almeno per ora, contenuti single player per Halo Infinite. La promessa di rendere il gioco vivo per dieci anni sembra essere stata sacrificata in favore di una visione decisamente più corta e realistica. Con molta probabilità, dunque, la maggior parte dello studio tra pochi mesi potrebbe dedicarsi allo sviluppo del nuovo gioco, mentre una piccola parte potrebbe essere impegnata sulla release di nuovi contenuti per quanto riguarda l’online, che sembra essere diventato il nuovo focus di 343 Industries.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.