Mercoledì 18 gennaio Microsoft aveva annunciato che avrebbe effettuato circa 10.000 licenziamenti coinvolgendo anche i team legati alle IP più importanti come Halo e Starfield. A riportare la notizia è stato Jason Schreier, giornalista molto noto nel settore, in un articolo su Bloomberg e con una serie di Tweet incentrati sui commenti a caldo degli sviluppatori di Halo.

Strong public words from a Halo developer, mirroring what I’ve heard from many other Halo developers. (Other problems, as we’ve reported, included the tools and a heavy reliance on contractors who had to be let go after 18 months) https://t.co/z4m1xtDS8T — Jason Schreier (@jasonschreier) January 19, 2023

Oltre all’articolo Schreirer ha cercato di approfondire la situazione entrando in contatto direttamente con le persone coinvolte dai vari team, riportando per filo e per segno le loro dichiarazioni. Indagando su Halo e le altre IP coinvolte sembra proprio che 343 Industries sia stato il team maggiormente coinvolto in questa ondata di licenziamenti (si parla principalmente del reparto single player di Halo Infinite).

Le indagini del giornalista hanno messo in luce altre dinamiche sottocutanee presenti nei vari team: “Eccovi alcune parole pubbliche e forti di uno sviluppatore di Halo, che rispecchiano ciò che ho sentito da molti altri sviluppatori dello stesso team”, si legge sul profilo Twitter di Schreier, seguito dalla testimonianza diretta di uno di loro.

“I licenziamenti in 343 non avrebbero dovuto verificarsi e Halo Infinite avrebbe dovuto essere in uno stato migliore. La ragione di entrambe queste cose è la leadership incompetente ai vertici durante lo sviluppo del gioco, causando enorme stress su coloro che lavorano duramente per rendere Halo il migliore possibile. La gente con cui ho lavorato ogni giorno era amante di Halo e voleva creare qualcosa di fantastico per i fan. Hanno contribuito a fare in modo che il gioco venisse migliorato, e il ringraziamento per questi sforzi è stato il licenziamento. Gli sviluppatori lavorano ancora duramente per inseguire quel sogno: la Forgia ne è un esempio. Vi prego, siate gentili con loro durante questi momenti così tremendi”, ha scritto Patrick Wren sempre su Twitter.

Fra gli addii troviamo anche quello di Joe Staten, creative director di 343 veterano che ha contribuito alla realizzazione di Halo Infinite. Stando alle ultime informazioni anche lui lascerà il suo ruolo per dedicarsi alla divisione publishing di Xbox. Ovviamente quanto riportato fino ad ora non restituisce ancora il quadro generale di ciò che sta succedendo con Halo, anche se non si tratta in alcun caso della sua fine.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.