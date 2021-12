Halo: il nuovo update per la Master Chief Collection sarà amato dai nostalgici

A partire da oggi, 343 Industries ha aggiornato la Master Chief Collection di Halo. Il pacchetto di giochi, che ha debuttato nel corso del 2014 prima su Xbox One e successivamente su PC ha ricevuto un nuovo update per celebrare i 20 anni del franchise creato da Bungie e ora saldamente nelle mani del first party di casa Microsoft, che sotto la sua guida ha igà rilasciato bne due giochi inediti, tra cui l’ultimo Infinite.

Il nuovo update di Halo: The Master Chief Collection è dedicato a tutti i nostalgici, ovvero da coloro che sono oramai da anni in prima fila ad esplorare l’universo narrativo di Master Chief. Nel nuovo aggiornamento, infatti, sono inclusi solamente dei cosmetici, che servono a celebrare lo speciale compleanno della saga. I tre oggetti vanno di diritto nel multiplayer di Halo 3 e includono un Fronkbox, un controller Duke che si trova sulla spalla dell’armatura dello Spartan e una skin OGX per lo Sniper. Il tutto, ovviamente, in maniera completamente gratuita.

L’aggiornamento è disponibile a partire da oggi. Come riportato dall’account Twitter, non sono necessaari requisiti particolare. Basta aggiornare la Collection dei giochi direttamente da Xbox o PC per poterli ricevere. “Controllate l’area di scambio per poter ravere i nuovi accessori”, si legge nel tweet lanciato nelle scorse ore su Internet e che mostra anche il design dei nuovi cosmetici.

Tomorrow in MCC, we're giving you a chance to add some brand new items to your armory in celebration of 20 years of Halo! Check the Exchange for your chance to grab the Fronkbox Back Accessory, the Duke Shoulders, and the OGX Sniper Rifle. pic.twitter.com/aqUV7nRWXj — Halo (@Halo) December 14, 2021

Oltre ai cosmetici per la Collection di Halo, il team di sviluppo sta lavorando durante per quanto riguarda il multiplayer di Infinite. Sotto la lente di ingrandimento c’è la risoluzione di alcuni problemi legati alla progressione, mentre per quanto riguarda il supporto, giusto ieri è stata lanciata una nuova Playlist con diverse varianti della modalità Massacro, tra cui la versione Tattica, il Tutti contro Tutti e ovviamente il ritorno di Fiesta. Maggiori dettagli in merito potete trovarli visitando questo indirizzo.