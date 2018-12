Halo Infinite: 343 Industries rilascia nuove informazioni, il gioco potrebbe essere rimandato

Durante un recente livestream, 343 Industries ha rivelato nuovi dettagli su Halo Infinite, il prossimo capitolo della saga first party di Microsoft. Scopriamo che il team sta lavorando a un nuovo motore grafico per il gioco: questo potrebbe portare a un ritardo nell’uscita dell’opera, anche oltre il 2019. Possiamo aspettarci la presenza di uno splitscreen a quattro giocatori, in quanto lo studio sta testando questa opzione proprio in questo periodo.

Durante lo stream, 343 Industries ha anche annunciato che la personalizzazione dell’armatura all’interno di Infinite sarà ispirata al sistema presente in Reach. Inoltre, i giocatori che hanno raggiunto il livello 152 in Halo 5: Guardians riceveranno una ricompensa speciale nel nuovo gioco: non ci sono dettagli, però, sulla natura di questo regalo.

Non si è parlato unicamente di Halo Infinite, però: anche il quinto capitolo ha ricevuto qualche commento. 343 ha annunciato di non avere quasi più nulla da aggiungere al gioco, in termini di personalizzazione dell’armatura e dell’emblema. Per quanto non sia stato detto apertamente, è implicito che il supporto post-lancio di Halo 5 sia destinato a calare, man mano che lo studio sposta risorse su Infinite.

343 Industries ha inoltre affermato, recentemente, che Halo Infinite proporrà la versione di Master Chief più interessante di sempre, riferendosi non solo ai propri precedenti lavori. Purtroppo per ora non sappiamo ancora molto del gioco. Non ci resta attendere. Voi cosa ne pensate?