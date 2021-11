Halo Infinite, 343 potrebbe star già sviluppando il prossimo gioco

In questi giorni non si fa altro che parlare di Halo Infinite, ora che 343 Industries e Microsoft hanno rilasciato la versione beta del multiplayer, gratuito per tutti. Rompendo subito ogni record su Steam, con milioni di giocatori che si sono lanciati per scoprire il titolo, l’opera di 343 Industries è certamente una delle più attese degli ultimi anni. Nonostante due modalità siano state rinviate, la campagna sarà pubblicata in tempo e tutti – noi inclusi – non vedono l’ora di scoprire la prossima avventura di Master Chief.

A ormai poche settimane dal rilascio ufficiale, il giornalista Jez Corden di Windows Central e di The Xbox Two ha rivelato alcuni interessanti piani sul futuro del franchise e dei progetti in sviluppo presso 343 Industries. Secondo lui, infatti, la software house starebbe già lavorando ad almeno un nuovo gioco della serie, ora che i lavori su Halo Infinite sono quasi terminati. Tuttavia, Corden non ha rivelato ulteriori dettagli sull’ipotetico titolo, restando molto vago sull’affermazione.

L’ultimo spin-off della serie è stato Halo Wars 2.

È probabile quindi che le informazioni in suo possesso siano molto limitate, o addirittura che lui stesso non sia convinto di questa voce di corridoio. Di fatti, come sempre, vi consigliamo di prendere questa notizia con le pinze, in quanto né 343 Industries e né Microsoft hanno annunciato lo sviluppo di ulteriori capitoli della serie. Ciò non cambia che Corden in passato si è più volte rivelato essere molto affidabile in merito alle sue affermazioni, a riprova della credibilità delle sue fonti.

Restiamo quindi in attesa di conferme ufficiali da parte di Microsoft, che però non crediamo arriveranno molto presto. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere eventuali aggiornamenti sulla questione, e se volete approfondire la nostra analisi di Halo Infinite, potete anche leggere il nostro provato della campagna. Ricordiamo che Halo Infinite sarà rilasciato l’8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Cosa vi aspettate dal prossimo capitolo della serie? Fatecelo sapere commentando in calce!