Halo Infinite: rimandate due funzionalità molto attese, ecco quali

Con il lancio a sorpresa del multiplayer online di Halo Infinite, gli appassionati della saga ed i curiosi hanno potuto testare con mano una delle modalità di punta della nuova esperienza targata 343 Industries. Ora non ci resta che attendere il prossimo 8 dicembre per poter mettere le mani anche sul resto del gioco, compresa la tanto attesa campagna in giocatore singolo e le altre modalità ideate dal team statunitense.

Ora, in una recente intervista con la redazione di Eurogamer.com, Joseph Staten di 343 Industries ha confermato che l’estensione della stagione 1 di Halo Infinite significa che due funzionalità molto richieste dagli appassionati subiranno un rinvio, ovvero la campagna in co-op e la Forgia.

Staten non ha voluto sbilanciarsi in date di rilascio, tuttavia ha voluto dichiarare quanto segue: “Non possiamo fornire alcuna data, è difficile in questo momento. Come stiamo vedendo con la beta multiplayer, potrebbero esserci altre cose a cui dare priorità. Se scopriamo che il sistema di progressione non funziona come previsto, prenderemo quelle decisioni e comunicheremo chiaramente ai nostri fan cosa siamo sistemando e a cosa stiamo lavorando.”

Halo Infinite promette di essere un gioco parecchio completo e abbastanza longevo da tenere incollati i fan per più stagioni, e non vediamo finalmente l’ora di poter godere di tutto ciò che l’universo di Halo potrà darci con questa nuova esperienza.