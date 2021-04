Halo Infinite: cross-play e cross-progression confermato, prestazioni top su PC

L’attesa per Halo Infinite è ancora lunga, ma Microsoft e il team di 343 Industries stanno portando avanti da diversi mesi una serie di appuntamenti comunicatici atti ad aggiornarci sul gioco in uscita entro fine anno. Dopo aver mostrato di essere in ottima salute, Microsoft e la divisione Xbox hanno da poco dichiarato che il prossimo passo importante per la compagnia americana sarà quello di dare sempre più importanza al mercato PC, a partire dal 2021 e fino ai prossimi anni a venire.

All’interno di un recente post pubblicato sul blog ufficiale Xbox, la compagnia di Redmond ha svelato la propria visione per il mercato del gaming su PC. Ovviamente, uno dei titoli di punta sarà Halo Infinite, il quale supporterà sia il cross-play che il cross-progression da console Xbox a PC. Il tutto si andrà a sposare anche con la versione multigiocatore dell’FPS fantascientifico targato 343 Industries, dando ai giocatori un senso di progressione costante su entrambe le piattaforme Microsoft.

Le novità però non finiscono qui, con la versione PC di Halo Infinite che supporterà tutta una serie di opzioni grafiche che porteranno l’esperienza al top. Il titolo di prossima uscita, infatti, potrà vantare una versione PC che presenterà il già confermato supporto alla risoluzione Ultra Wide e permetterà ai giocatori di personalizzare l’esperienza di gioco grazie a tutta una serie di opzioni grafiche e visive avanzate.

A queste informazioni si va ad aggiungere anche una buona notizia per gli sviluppatori, i quali a partire dal prossimo 1 agosto riceveranno una quota maggiorata del’88% sui guadagni dei propri giochi sul Microsoft Store. Sfortunatamente, però, continua a mancare una data di lancio meglio specificata per Halo Infinite, con il titolo che resta atteso verso la fine dell’anno.