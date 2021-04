Xbox registra numeri da record: la divisione è in costante crescita!

Microsoft, come molte altre aziende, ha pubblicato i suoi recenti dati finanziari: da essi, si evince che la divisione Xbox è in costante crescita. Ciò, dimostra quanto il colosso americano si sia mosso bene, tra piani contenutistici e acquisizioni di software house (tra le quali figura anche Bethesda). Non meno importante è stato il lancio di Series X e Series S che, nonostante i problemi di forniture, hanno sicuramente generato parecchie entrate alla divisione. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, esaminiamo assieme i numeri registrati.

Partiamo proprio dai ricavi provenienti dall’hardware, al di sopra di ogni aspettativa: ebbene, sono aumentati del 232% su base annua, grazie al lancio delle console next-gen, nonché grazie al prezzo inferiore delle precedenti piattaforme. Per quanto riguarda i giochi, invece, le entrate corrispondono a 3,53 miliardi di dollari per il trimestre terminato il 31 marzo 2021, con una crescita del 50% su base annua. I ricavi di contenuti e servizi Xbox, sono aumentati del 34% su base annua, spinti da insistenti vendite software e dalla crescita prosperosa di Game Pass.

Daniel Ahmad, Senior Analyst di Niko Partners che ha scandagliato nel dettaglio i dati, ha tenuto a far notare che: “[…] le entrate dei giochi Microsoft negli ultimi 12 mesi (terminati il ​​31 marzo 2021) sono state di circa 15 miliardi di dollari, rispetto ai 10,3 miliardi di dollari nei 12 mesi precedenti (terminati il ​​31 marzo 2020)“. Una crescita di ben 4,7 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente che, come specificato in precedenza, è stata favorita anche dal lancio di Series X|S.

Fun Fact: Microsoft's gaming revenue over the past 12 months ending March 31, 2021 was approximately $15 billion, compared to $10.3 billion in the 12 months ending March 31, 2020.

Series X|S launch helped the past 2 quarters, as did ongoing game pass growth. https://t.co/RlzSEsUnDu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 27, 2021