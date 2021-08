Halo Infinite, ecco i notevoli requisiti per PC

Dopo l’annuncio della data di lancio di Halo Infinite durante lo show dell’Opening Night Live del Gamescom 2021, nelle ore seguenti sono stati pubblicati online i requisiti di sistema per la versione di gioco disponibile su PC.

Ormai ci siamo, l’8 dicembre vedremo finalmente Halo Infinite dopo una difficile gestazione a causa delle complicazione del COVID-19. 343 Industries e Halo nella giornata di apertura del Gamescom 2021 ci hanno regalato un trailer di annuncio della prima stagione multiplayer, comunicando anche la data di rilascio ufficiale della campagna single player e del comparto online free-to-play: l’8 dicembre 2021.

Assieme all’annuncio del gioco, sono state rivelate anche delle vere coccole per i fan più affezionati: dal 15 novembre 2021 sarà disponibile una Xbox Series X dedicata ad Halo Infinite, a quanto pare già nelle mani degli scalper, a un prezzo di 549€. Altra perla è l’Xbox Elite Controller V2 dedicato a Infinite.

Oltre a uscire sulle console della famiglia Xbox, tra cui le nuove Series X e Series S, ovviamente Halo Infinite avrà anche una sua controparte per PC. I requisiti di sistema ufficiali, da quanto possiamo leggere, sembrano davvero abbordabili e possono garantire prestazioni efficienti su qualsiasi macchina non sia troppo datata. Di tutti questi dettagli purtroppo non conosciamo la risoluzione e il framerate, ma contiamo di scoprire caratteristiche del genere man mano che ci avviciniamo alla fatidica data di lancio.

Requisiti di sistema minimi

istema operativo: Windows 10 RS3 x64

Processore: AMD FX-8370 o Intel i5-4440

Scheda video: AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti

Memoria: 8 GB di RAM

Hard Disk: 50GB disponibili

DirectX: 12

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10 19H2 x64

Processore: AMD Ryzen 7 3700X o Intel i7-9700k

Scheda video: Radeon RX 5700 XT o Nvidia RTX 2070

Memoria: 16 GB di RAM

Hard Disk: 50GB disponibili

DirectX: 12