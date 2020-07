Halo Infinite: il primo incredibile gameplay della campagna

Halo Infinite, uno dei videogiochi più attesi non solo di quest’anno ma del primo anno di next gen è stato il grande protagonista dell’ultimo evento dedicato ai giochi per Xbox Series X. Non era un segreto la sua presenza nello show di oggi pomeriggio, e lo spezzone di gameplay che abbiamo visto poco fa, ci ha aperto le porte su quello che è stato a tutti gli effetti il primo gameplay dedicato alla campagna in giocatore singolo delle prossime avventure di Master Chief.

Il filmato si apre con una sequenza cinematografica che riprende alcune delle sezioni già proposte da 343 sui propri canali social in questi giorni. Subito dopo Master Chief torna ad imbracciare il suo iconico mitragliatore. Il gameplay esplode subito con la presentazione dei classici ritmi da sparatutto della saga con sparatorie contro Grunt e diversi alieni Covenant. trovano spazio anche due novità già chiacchierate di recente come una mappa più ampia da esplorare e il tanto discusso rampino.

Il gameplay punta molto a mostrare la libertà di spostamento che avranno i giocatori all’interno di una mappa decisamente più ampia e che offre una varietà maggiore rispetto al passato della saga, stando alle dichiarazioni di 343 Industries. Un’altra novità confermata è il rampino, che permetterà a Master Chief di portare a se nemici e diversi oggetti ambientali da scagliare contro le orde di Covenant.

Non abbiamo ancora una data di lancio specifica, ma finalmente abbiamo avuto la possibilità di mettere gli occhi su un primo gameplay della campagna in modalità giocatore singolo di Halo Infinite, ed è stato qualcosa di incredibile. Cosa ne pensate di quanto mostrato questa sera? C’è qualcosa che vi ha colpito in particolare del filmato di gameplay che abbiamo visto? Discutiamone insieme nella sezione dedicata ai commenti.