Continua la fuga di talenti da 343 Industries, con Halo Infinite che dopo Bonnie Ross perde un altro, importantissimo pezzo. Questa volta a lasciare il team di sviluppo di Seattle è stato Tom French, che ricopriva il ruolo di Creative Director per il multiplayer. L’addio è arrivato a poco meno di un mese dal lancio della Fucina (ancora in beta) e della co-op online.

“Dopo 11 anni e mezzo, poso la mia armatura da Spartan per l’ultima volta per dirigermi verso nuove avventure”, ha scritto Tom French su Twitter. “È stato un onore far parte di un team che ha sviluppato un gioco che ho amato tantissimi da utente e ammirato da sviluppatore. Non potrei essere più orgoglioso del mio tempo passato in 343 Industries”.

Da sola la notizia non dovrebbe fare rumore. Purtroppo l’abbandono di French dimostra, ancora una volta, quanto sia stata complicata la produzione di Halo Infinite, con tanto di cambio di leadership a dicembre dello scorso anno, quando il gioco debuttò ufficialmente. Senza dimenticarsi poi dell’abbandono di Bonnie Ross, dopo 15 anni passati a Seattle e lavorare sul franchise storicamente più importante di Xbox. Tutti segnali che non sono incoraggianti per il futuro, ma come abbiamo sempre ripetuto, questo nuovo gioco della serie di Master Chief è in realtà un Game as a Service e la storia moderna dei videogiochi è piena di titoli che dopo un avvio incerto si sono poi rimessi in carreggiata.

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj — Tom French (@pardontomfrench) December 2, 2022

French lascia un ambiente sicuramente non tranquillo e che avrà una grande responsabilità davanti, soprattutto dopo le parole di Microsoft. Per Halo Infinite ci sarà comunque ancora un po’ di tempo a disposizione per potersi “risollevare”. Ora la curiosità di chi ha apprezzato il lavoro di French è quella di scoprire la sua prossima avventura, anche se siamo sicuri che sarà sempre in questa industria. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.