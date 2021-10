Halo Infinite: la campagna single player si mostra, ed è in gran forma!

L’ultima volta che abbiamo visto in azione la campagna single player di Halo Infinite non siamo rimasti troppo entusiasti del risultato. Anche per questo, eravamo fortemente in attesa di rivedere la modalità in giocatore singolo del tanto atteso nuovo Halo, e qualche istante fa 343 Industries ci ha proposto un nuovo e ricco gameplay.

Il filmato si apre mostrandoci una serie di scene che avevamo già intravisto, mischiate a un’ampia varietà di nuove ambientazioni. Halo Infinite promette di essere la più grande avventura di Master Chief mai proposta prima d’ora.

Ampio spazio dato anche al gameplay e alla struttura di gioco, decisamente più a mondo aperto che nei capitoli passati del franchise. Grande protagonista anche il rampino, che da a Master Chief una mobilità nettamente maggiore e che permetterà ai giocatori di muoversi anche in verticalità con grande agilità.

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile a partire dal prossimo 8 dicembre sulle piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One e PC.