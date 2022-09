Halo Infinite è ancora ben distante dal potersi guadagnare la fiducia del pubblico. Dopo un ottimo lancio, 343 Industries sembra essersi oramai persa non riuscendo a garantire aggiornamenti e contenuti inediti su base regolare. Nel corso del weekend, Microsoft ha però annunciato una piacevole novità per il first person shooter e la sua componente online, ovvero l’arrivo di una mappa appartenente al terzo capitolo della serie.

Come riportato da Eurogamer, la mappa in questione è The Pit e ha fatto la sua comparsa proprio in Halo 3. Si tratta, come definito dalla casa di Redmond, di un vero e proprio remake e il video pubblicato dopo il reveal ha mostrato le grandi differenze rispetto all’originale. The Pit è stata ricreata sfruttando la Forgia di Halo Infinite, uno dei contenuti che potrebbe cambiare il destino del gioco e che si è già rivelata utilissima per la creazione di contenuti sempre diversi e molto originali, come per esempio una mappa ispirata al mondo di Tolkien e de Lo Hobbit.

Purtroppo al momento i dettagli scarseggiano. Non ci è dato sapere quando The Pit sarà lanciata all’interno del gioco. Molto probabilmente la mappa arriverà non appena la beta della Forgia sarà disponibile. La data di uscita della versione di prova della modalità che consente ai giocatori di creare i propri contenuti per Halo Infinite è fissata per l’8 novembre 2022, ma come di consueto in questi casi vi invitiamo ad attendere eventuali annunci ufficiali in merito.

Halo Infinite ha debuttato l’8 dicembre 2022. Il gioco è disponibile su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che su PC. Il titolo è anche incluso in Xbox Game Pass, il servizio di casa Microsoft al quale potete abbonarvi sfruttando le carte prepagate disponibili anche su Amazon. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.