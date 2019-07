Halo Infinite; i creatori delle animazioni di Mass Effect Andromeda al lavoro sul gioco Xbox

Halo Infinite sarà creato con il supporto di Sperasoft, creatori delle animazioni di Mass Effect Andromeda. Ecco i dettagli sul progetto.

Halo Infinite è un progetto di altissimo livello e, per tale motivo, richiede tutto l’aiuto e le risorse necessarie. Secondo quanto dichiarato da GenerationXbox, Microsoft avrebbe deciso di supportare 343 Industries durante lo sviluppo stringendo un accordo con Sperasoft. Quest’ultimo è un team con molti anni di esperienza alle spalle e ha lavorato a molti titoli di alto livello come Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4, Anthem e Mortal Kombat 11. Cosa c’è di particolare?

Sperasoft è anche il creatore delle animazioni di Mass Effect Andromeda: queste, come ricorderete, furono aspramente criticate all’epoca dell’uscita. Per tale motivo i fan di Halo non hanno preso bene la scelta della casa di Redmond, iniziando a temere che la qualità di Halo Infinite sia a rischio.

È una reazione corretta? Non proprio. Non solo il team ha all’attivo molti più successi che insuccessi (come già detto, ha lavorato a moltissimi titoli di alto livello), ma sopratutto, nel caso di Halo Infinite, Sperasoft è solamente un supporto a 343 Industries che manterrà il controllo del progetto, a differenza di quanto accaduto con Mass Effect Andromeda.

Ricordiamoci inoltre che Sperasoft non è l’unico team di supporto a 343 Industries: nella creazione di Infinite collaborerà anche SkyBox Labs, la software house che ha realizzato il sandbox Project Spark (sfortunato titolo incentrato sulla creazione di “livelli” da parte degli utenti, similarmente a quello che sta facendo Dreams di Sony). SkyBox Labs, negli ultimi anni, è divenuta una società specializzata nella creazione di middleware per il miglioramento del netcode, dell’IA e del gameplay per l’online di sparatutto ad alto budget. Lo sviluppo di un videogame, infatti, è spesso da attribuire a più team, anche se alla fine viene ricordato solo quello principale.