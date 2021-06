Halo Infinite, nuove informazioni sulla prima season

Halo Infinite è oramai pronto all’arrivo. Durante l’E3 2021 infatti Phil Spencer ha ribadito che la finestra di lancio, ovvero quella delle prossime vacanze natalizie sarà rispettata da 343 Industries ed è dunque ovvio che comincino a diffondersi ulteriori dettagli in merito ai contenuti del gioco. Sappiamo già che il multiplayer sarà completamente gratuito e oggi è stato anche divulgato il nome della prima stagione che inaugurerà il nuovo episodio della saga.

Come spiegato dal team di sviluppo in un post sul blog, la prima stagione multiplayer di Halo Infinite si chiamerà Heroes of Reach. Non è un nome scelto a caso e si rifà a quel capitolo tanto discusso da parte dei fan, chiamato proprio Reach e che debuttò nel 2010, ponendosi come prequel al primo, storico capitolo. Ma quali saranno i contenuti di questa prima season? Tantissimi e forse non basterebbe una notizia per approfondirli ma possiamo comunque riportarli per avere una panoramica migliore su ciò che i giocatori troveranno quando sarà disponibile.

Heroes of Reach porterà in Halo Infinite tutti i contenuti di norma conosciuti nel mondo degli shooter online. La personalizzazione del personaggio è un punto molto importante, tanto che gli sviluppatori hanno già annunciato che sarà un aspetto importante. Oltre alle modifiche estetiche allo Spartan ci saranno comunque diversi punti di forza, tra cui il pianeta su cui si combatterà, armi sbloccabili e drop non casuali. Confermata anche l’assenza di loot boxes, tema molto importante e che nessun elemento sarà dietro un paywall. L’obiettivo è quello di avere contenuti diversi ogni settimana, senza pressione sui giocatori per sbloccare un determinato oggetto.

Halo Infinite debutterà, come detto poco sopra, durante gli ultimi mesi del 2021. La prima stagione, Heroes of Reach sarà disponibile per tre mesi e successivamente verrà cambiata per introdurne un’altra. Questa roadmap durerà per tutto il supporto previsto da 343 Industries alla nuova opera.