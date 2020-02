Halo Infinite, dal merchandise alcuni indizi sui personaggi del gioco

In attesa di Halo Infinite, è stata presentata durante l’ultima Toy Fair che si è tenuta a New York, la nuova linea di giocattoli e merchandise dedicati alla serie Microsoft e al suo prossimo capitolo. Durante l’evento sono stati esposti personaggi, mezzi e anche gli iconici caschi della serie a partire ovviamente da quello di Master Chief.

Stando a quanto mostrato su Twitter dal collezionista di Halo Tom Garrett, in Halo Infinite l’armatura del protagonista sarà più vicina al design originale, saranno introdotti almeno due nuovi nemici e torneranno i Covenant, con gli Elite che in particolare avranno il loro design classico. In più, i fan della serie, sono riusciti anche a identificare uno Spartan dall’armatura bianca che al momento sarebbe sconosciuto ma che impugna una versione di Halo 2 di un fucile da battaglia. Per quanto riguarda gli elmetti, insieme a quello di Master Chief, sarebbero stati riconosciuti quello di Sarah Palmer (bianco) da Halo 4 e 5 e di un componente del Noble team (blu). Tutte le immagini, con i dettagli sui relativi giocattoli, potete trovarli a questo indirizzo.

Recentemente il team di sviluppo 343 Industries aveva spiegato che uno degli obiettivi futuri per Halo Infinite e l’intera saga sarebbe stato quello di avere una maggiore apertura verso la community con la volontà di rilasciare anche altri prodotti come romanzi, fumetti, serie televisive e, appunto, giocattoli.

Halo Infinite è previsto per la fine dell’anno e, in maniera piuttosto facile da prevedere, rappresenterà uno dei titoli di lancio della console Xbox Series X anche se, secondo quanto riferito da Microsoft sulle esclusive next-gen, sarà quasi certamente disponibile anche sull’attuale versione della console. Secondo quanto dichiarato da 343 Industries il motore di gioco chiamato Slipspace, sta offrendo possibilità inedite al team tanto che Frank O’Connor, responsabile della serie, ha parlato di un lavoro tecnico che getterà le basi per sviluppare gli altri titoli del franchise.