Halo Infinite su PC sarà una bomba, ecco tutti i dettagli in video

343 ha rivelato tramite un video tutti i dettagli della versione PC di Halo Infinite, l’atteso FPS esclusivo dell’ecosistema Xbox in arrivo l’8 dicembre 2021 (anche su Xbox Game Pass). Durante la tech preview ci sono state parecchie lamentele sull’ottimizzazione generale, ma sembrerebbe che lo studio di sviluppo si sia dato da fare per regalare ai giocatori PC un titolo che possa sfruttare al massimo l’hardware del PC dei giocatori.

Prima di tutto Halo Infinite garantirà il supporto Widescreen, risoluzione fino a 4K e framerate sbloccato, così come FOV modificabile a piacimento e una serie di impostazioni grafiche interamente personalizzabili. 343 ha lavorato per rendere Halo Infinite un gioco completamente unico per PC e non un mero porting della versione Xbox One e Xbox Series X|S, offrendo, nello stesso momento, cross-play equilibrato tra utenti console e PC e cross-progression tra le varie versioni. Come ciliegina sulla torta: completo supporto LAN tra Xbox e PC, un vero e proprio ritorno nel passato della serie. Il ray tracing di AMD, invece, verrà implementato post rilascio.

Per l’occasione 343 ha anche annunciato una serie di periferiche Razer a tema Halo Infinite (con tanto di Chroma Key adattate al gameplay) e una bellissima Radeon 6900XT brandizzata in edizione limitata, che invitiamo a visionare nell’articolo dedicato.

Vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà l‘8 dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e per la prima, in contemporanea, anche su PC Windows 10/11. Compreso al day one su Xbox Game Pass e Multiplayer free to play.