Halo Infinite: utenti inferociti per i prezzi delle skin, si sfiorano migliaia di dollari

Manca ormai pochissimo all’uscita di Halo Infinite, l’attesissimo capitolo con protagonista l’amato Master Chief. Gli appassionati in attesa del prossimo 8 dicembre si stanno divertendo come non mai con la modalità multiplayer, recentemente rilasciata gratuitamente. Con il lancio a sorpresa del multigiocatore, molti hanno cominciato ad approcciarsi con le basi dello shooting che ha rivoluzionato un genere perfezionato in ogni sua forma. C’è da dire che negli ultimi giorni il titolo purtroppo è finito al centro di una polemica legata al battle pass ma soprattutto agli oggetti cosmetici.

Come ben saprete qualsiasi titolo multiplayer dispone di una quantità enorme di skin e quant’altro. Nonostante Halo Infinite debba ancora uscire, alcuni dataminer si sono rimboccati le maniche per scoprire qualcosa in più analizzando i file di gioco attualmente disponibili. Come riportato in un post su Reddit, infatti, sembra che giocando la campagna non ci sarà modo di poter sbloccare nessun tipo di armatura. Per poter ricevere qualsiasi tipo di armor, infatti, sarà necessario giocare in multiplayer, cosa che ha fatto storcere il naso.

343 Industries aveva ai tempi specificato che gli oggetti cosmetici potevano essere sbloccati andando avanti con la campagna, cosa in parte vera, ma pare che molti di questi siano acquistabili con soldi reali nel negozio in-game. Per acquistarli tutti bisognerà spendere più di 1.000 dollari.

Stando a queste stime calcolate dall’utente samurai1226 su Reddit, tutti gli 88 oggetti cosmetici presenti nel primo battle pass sfiorano i 1035 dollari. Nessuno di questi oggetti sarà ottenibile giocando al multiplayer, il che significa che l’unico modo per sbloccarli sarà quello di pagare. Quello che ha fatto inferocire l’utenza non è però questo fattore, del resto si tratta sempre di un free-to-play e quindi oramai risulta la normalità vedere bundle esclusivi a pagamento, la critica maggiore riguarda il fatto che le varie parti delle singole armature complete saranno divise in diversi bundle, il che significa che se vorremo completare un set dovremo acquistare diversi pacchetti. La richiesta è quella di ridistribuire gli oggetti più che modificare il prezzo in sé. Insomma, vedremo se 343 Industries prenda in considerazione questa richiesta in futuro.