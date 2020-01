Halo: streamer finge di togliersi la vita, era solo un modo per cercare attenzioni

Nelle scorse ore si è verificato un evento non propriamente felice che ha riguardato in prima persona uno streamer e giocatore professionistici di Halo. Il ragazzo, tale Chris “Ozarts”, ha usato i propri profili social per orchestrare la propria dipartita, ma fortunatamente alcuni membri della squadra competitiva nella quale militava sono riusciti a scoprire il tutto, smascherando quello che era una ricerca di attenzioni da parte dello streamer.

Chris, che ha rappresentato il team EasternMediaGG come giocatore professionista e come streamer, ha pubblicato un lungo post su TwitLonger il 27 gennaio, concludendo il tutto con la frase “Questo sarà il mio ultimo messaggio su questa terra”. Dopo questo post, l’account personale di Ozarts non ha più ricevuto alcun aggiornamento di stato. Il giorno seguente, un altro account Twitter chiamato HooverJMac ha pubblicato un tweet in cui affermava che il giocatore di Halo aveva provato a togliersi la vita e si trovava in chirurgia.

Man mano che la situazione diventava sempre meno chiara ed instabile, Zimm, proprietario e CEO di EasternMedia, l’organizzazione rappresentata da Ozarts, ha pubblicato una serie di post nel corso del 28 gennaio, nel tentativo di chiarire quello che stava succedendo realmente al ragazzo. Inizialmente, dopo aver contattato Chris e essersi assicurato che fosse vivo, Zimm ha affermato di non sapere chi fosse il proprietario dell’account HooverJMac, ma che fosse qualcuno che risiedeva nella zona di Ozarts.

Solamente tre ore dopo, fu rilasciata un’ennesima dichiarazione da parte dell’organizzazione, confermando che il tutto era stato orchestrato dallo stesso Ozart e che era solamente un modo per cercare attenzione. Infine è stato confermato che il ragazzo avrebbe cercato un aiuto professionale per riuscire rimettersi in sesto psicologicamente.