Harry Potter Wizards Unite, come ottenere Energia Magica velocemente

Nel nuovo gioco in Realtà Aumentata di Niantic, Harry Potter Wizards Unite, avrete bisogno di molta Energia Magica, qui vi spieghiamo come ottenerla.

Il fenomeno Pokémon Go potrebbe aver trovato il suo degno erede. Stiamo parlando di Harry Potter Wizards Unite, nuova produzione sempre di Niantic, che dopo il titolo in realtà aumentata dedicato al mondo dei Pokémon, ci riprova con la licenza legata ad Harry Potter creata dal genio di J.K. Rowling.

Come per Pokémon Go, anche Harry Potter Wizards Unite ha delle caratteristiche uniche che lo rendono un gioco certamente divertente, ma anche da studiare per permetterci di padroneggiarlo al meglio. Una volta averlo scaricato sul vostro smartphone e aver mosso i primi passi nel fantastico mondo incantato, è probabile che incontrerete i primi dubbi e/o difficoltà.

Una di queste potrebbe proprio essere l’Energia Magica, ovvero quell’elemento che consumerete ogni volta che utilizzerete un incantesimo e che necessiterà di essere ricaricato per poter usare quanti più incantesimi possibili. Attenzione: non esiste un modo migliore o peggiore per far fronte a questa necessità, al contrario Harry Potter Wizards Unite vi metterà a disposizione diversi modi per ottenere Energia Magica.

In questa guida vi spiegheremo quali sono, dandovi anche qualche consiglio su come ottenerla nel modo più veloce possibile.

Come e dove ottenere Energia Magica Velocemente

Prima di cominciare, qualche piccola precisazione. Harry Potter Wizards Unite vi metterà a disposizione, di base, 75 unità di Energia Magica. Se pensate che siano tante, v’invitiamo a riflettere: gli incantesimi più potenti consumano più unita, e sin da subito Niantic vi permetterà di espandere questi slot facendo degli acquisti in-game, utilizzando soldi reali. Ad ogni modo, come dicevamo, i modi per ricaricare i 75 slot sono principalmente tre.

Locande e Serre

Come in Pokémon Go, anche Harry Potter Wizards Unite propone dei luoghi nei quali, piuttosto in fretta, sarà possibile ricaricare l’Energia Magica. Saranno sparsi per la mappa di gioco e saranno anche in corrispondenza di luoghi d’interesse reali. Le Locande sono dei locali nel quali recarvi per riposarvi e consumare del cibo magico; ques’ultimo ricaricherà la vostra Energia Magica da un minimo di una unità fino ad un massimo di sei. Le Serre, invece, vi permetteranno di scegliere fra tre tipologie di piante commestibili, le quali, occasionalmente, vi doneranno anche un po’ di Energia Magica.

Missioni Giornaliere

In Harry Potter Wizards Unite potrete anche svolgere delle missioni giornaliere, che vi ricompenseranno con cinque unità di Energia Magica. Per svolgerle vi basterà recarvi nel calendario (icona in basso a destra) per poi scorrere verso il basso scegliendo la missione più remunerativa – e spesso, di conseguenza, più complicata.

Shop

La terza e ultima alternativa è quella più immediata, ma anche più costosa. Qualora siate pigri o particolarmente facoltosi, potrete decidere di acquistare Energia Magica direttamente nello shop del gioco, pagando con le Monete d’Oro, la valuta ufficiale del gioco che andrà acquistata con soldi reali. I prezzi in questo senso sono in linea con i giochi di genere, ovvero non sconvolgenti ma neanche proprio economici.

Insomma Harry Potter Wizards Unite sembra proporre alternative opposte ma comunque valide ai giocatori: i più volenterosi potranno ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno semplicemente giocando, gli altri invece potranno ricorrere al loro portafoglio per aggirare il problema ed ottimizzare i tempi.

