Once Human: ecco il codice della cassa in High Banks

Con il suo adattamento e definitivo arrivo nel mercato occidentale, Once Human di Starry Studio, NetEase ed Exptional Global sta iniziando a racimolare i primi frutti di un successo abbastanza prevedibile. Il survival TPS free to play, infatti, mescolando diverse caratteristiche proprie dei videogiochi di maggiore successo degli ultimi anni, il tutto nonostante numerose polemiche intorno alla sicurezza del gioco e a molte polemiche in ottica anti-cinese.

Il successo del gioco, comunque, si deve anche all'importanza che viene data all'esplorazione nel titolo e ai tanti piccoli segretini che sono sparsi qua e là: la cassa di High Banks e la sua combinazione sono due perfetti esempi di ciò.

Come aprire la cassa con combinazione ad High Banks in Once Human

High Banks è una delle tante location in cui è diviso il mondo di Once Human e tra queste è nota tra i giocatori perchè include una cassa dotata di combinazione con dentro del buon loot. C'è giusto un problema: per aprirla è necessario sapere la combinazione e per sapere la combinazione è necessario completare una piccola "quest" a zonzo per la zona, raccogliendo indizi con i numeri.

Per prima cosa è necessario specificare una cosa: la cassa non compare finché non si comincia la missione EXPLORE HIGH BANKS nel vicino municipio di High Banks.

La missione in questione è composta dai seguenti micro obbiettivi:

trova i tesori misteriosi

elimina i nemici elite

elimina i nemici normali

trova le casse di armi ed equipaggiamento

Ecco la posizione precisa della cassa in questione:

Il tesoro misterioso di questo caso è quello che a noi interessa ed è anche quello dotato di combinazione! La password per sbloccarlo è 325 ed è identica a prescindere dal giocatore che sta giocando in quello specifico momento; la cassa si trova all'interno di una caffetteria nella zona occidentale della città.

Se si vuole completare normalmente la missione si dovrebbe esplorare la cittadina di High Banks alla ricerca di note testuali sparse all'interno degli edifici principali come l'hotel o all'esterno degli stessi.