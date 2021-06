Haven assume per la nuova esclusiva PS5

Haven Studios è lo studio di sviluppo di Sony PlayStation con a capo Jade Raymond e sede a Montreal, annunciato solamente tre mesi fa. Il team fondato dalla donna aveva già fatto sapere di star lavorando a una nuova esclusiva per PlayStation 5, promettendo quindi un titolo di grande spessore. A formarlo sono personalità che hanno lavorato a molteplici titoli come Rainbow Six Siege, Star Wars Battlefront, Tomb Raider o le serie di Assassin’s Creed e The Sims.

Oggi scopriamo che la software house sta attualmente cercando figure esperte nel campo del multiplayer e delle infrastrutture online. Nello specifico, Haven Studios sta assumendo per il ruolo di Senior Software Engineer, Online Software Engineer, Tools Engineer e Senior Core Infrastructure Engineer. Quasi tutti questi lavori richiedono un’esperienza di almeno 8 anni nel campo in cui ci si vuol candidare, oltre che una lunga serie di requisiti unici per il ruolo.

Ad essere interessante è che l’opera in sviluppo presso Haven avrà delle componentistiche multiplayer e online, cosa che potrebbe indicare la natura da game as a service. Tuttavia, per il momento sono davvero poche le informazioni in merito alla loro prima produzione, motivo per cui non possiamo che speculare e immaginare che tipologia di gioco ne verrà fuori. Dato che negli ultimi mesi non sono venuti alla luce dettagli degni di nota, l’opera di Haven Studio è attualmente avvolta nel mistero.

Possiamo star certi che il titolo sia ancora nelle fasi pre-sviluppo, e che non sono ancora stati fatti progressi nella produzione vera e propria. Con ogni probabilità passeranno anni prima di avere notizie più concrete. Questo soprattutto se considerato che Jade Raymond ha lasciato la divisione Stadia di Google solamente a febbraio 2021, assieme altri membri del vecchio team, proprio per lavorare al gioco di cui vi parliamo, che sappiamo già essere una nuova IP PlayStation non annunciata.