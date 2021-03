PS5: Haven è il nuovo studio di Jade Raymond, nuova esclusiva in sviluppo

Dopo le folgoranti novità annunciate da parte di Microsoft, anche Sony ha deciso di svelare qualcosa di nuovo proprio qualche istante fa. L’importanza che la compagnia giapponese da ai team con cui lavora è sempre stata sotto la luce del sole, e a partire da oggi si aggiunge al gruppo una new entry, Haven Entertaiment Studios, un nuovo team indipendente al lavoro su un nuovo gioco per PS5 e capitanato dalla veterana Jade Raymond.

Tramite un comunicato rilasciato da pochissimo sul PlayStation Blog, la stessa Jade Raymond ci ha introdotti in quello che è a tutti gli effetti il suo nuovo team di sviluppo indipendente. La Raymond esordisce dicendo che gli ultimi 12 mesi non sono stati affatto positivi per lei, ma è ora pronta a gettarsi nuovamente nella mischia con Haven, un team di sviluppo composto da diversi sviluppatori talentuosi con cui la sviluppatrice aveva già lavorato in passato.

“Vogliamo creare mondi in cui i giocatori possano fuggire, divertirsi, esprimersi e trovare comunità. Vogliamo mettere la nostra passione in un progetto e creare qualcosa di meraviglioso che le persone possano sperimentare. Crediamo nel potere dei giochi di portare gioia nella vita delle persone proprio come Sony. Il loro impegno per raggiungere l’eccellenza è impareggiabile ed è per questo che non potrei essere più felice per il loro sostegno”. dichiara Jade Raymond nel suo post.

Jade Raymond introduces Haven, a new Montreal-based game development studio working on an original, new IP for PlayStation: https://t.co/98Iug9Em0V pic.twitter.com/hTjLsDNbbV — PlayStation (@PlayStation) March 16, 2021

Sebbene il neonato team non abbia ancora pronti ulteriori dettagli sul proprio futuro, Jade Raymond ha voluto lasciarci facendoci sapere che Haven è già al lavoro su una nuova IP non ancora annunciata che prenderà vita su PS5. Non vediamo l’ora di vedere cosa bolle nel pentolone di questo nuovo team indipendente e di scoprire quali avventure avremo modo di vivere in futuro su PS5.