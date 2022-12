Hazelight, studio svedese noto soprattutto per titoli come It Takes Two e A Way Out ha in cantiere un nuovo gioco. Dopo il successo di It Takes Two, premiato anche durante i The Game Awards del 2021, infatti, gli sviluppatori hanno rivelato di essere al lavoro su un nuovo titolo del quale, tuttavia, non sono disponibili particolari dettagli. Tuttavia, grazie ad un addetto ai lavori, potrebbero essere emerse le prime informazioni sul prossimo gioco del team.

Durante il Gamelab recentemente tenutosi a Tenerife, Oscar Wolontis, COO di Hazelight e uno dei principali autori nello sviluppo di It Takes Two (che potete acquistare su Amazon), ha svelato alcuni dettagli sul prossimo titolo del team che è ancora senza nome. In particolare, alla richiesta di specificare se si tratterà o meno di un nuovo titolo cooperativo, il COO ha risposto dicendo che lo studio è in questo settore e non è un mistero. Inoltre, gli sviluppatori hanno imparato molto da It Takes Two e A Way Out e le esperienze ottenute nel corso degli anni non saranno buttate via.

Sembra, dunque, che le parole di Wolontis si possano interpretare come una conferma, anche se non ufficiale, che il prossimo gioco di Hazelight sarà un titolo cooperativo. Il background del team è fortemente incentrato su questo genere e, stando a quanto affermato dal COO dello studio svedese, non c’è alcuna intenzione di snaturare gli interessi degli sviluppatori. Ovviamente, per averne la certezza, dovremo ancora attendere conferme ufficiali che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Infine, Oscar Wolontis ha espresso anche una propria opinione relativa allo sviluppo su Nintendo Switch. Secondo lo sviluppatore, lavorare sulla console portatile è stato un lavoro decisamente più complesso rispetto alle altre versioni dei propri titoli. La motivazione è che quello di Switch è un formato molto diverso rispetto agli altri. Tuttavia, Hazelight, nelle parole di Wolontis, è lieta di poter raggiungere anche i giocatori Nintendo e punta ad essere sempre presente per i fan di tutto il mondo.