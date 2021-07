Head Ball 2 trucchi: oro, diamanti e smeraldi gratis

Head Ball 2 è un videogioco sviluppato da Masomo Gaming e pubblicato da MiniClip in cui il giocatore deve vincere match di calcio uno contro uno muovendosi in un campo bidimensionale e calciando la palla. Il gioco, free-to-play e disponibile per iOS e Android, prevede delle microtransazioni volte ad ottenere risorse per comprare bustine con nuovi giocatori, scarpe o abilità in cambio di denaro reale. Se però volete accumulare monete d’oro, diamanti e smeraldi senza tirare fuori dal portafogli nemmeno un euro o quasi, eccovi alcuni trucchi e consigli per mettere da parte un vero e proprio tesoretto.

Head Ball 2: trucchi per Android e iOS

Partiamo subito con quelle che sono, purtroppo, le brutte notizie.

Non ci sono trucchi veri e propri in Head Ball 2, almeno per come si intendevano una volta all’interno del mondo dei videogiochi.

Il titolo di Masomo Gaming non prevede, infatti, combinazioni di input per sbloccare contenuti e, tolte le modifiche apk di Head Ball 2 che vanno a modificare illegalmente il software, gli unici trucchi disponibili sono legati a delle pratiche giornaliere e non che vi aiuteranno ad accumulare una fortuna con cui sbustare i vostri calciatori

Vediamo quindi come fare per ottenere smeraldi illimitati, monete e molto altro, giocando un po’ ogni giorno.

Head Ball 2 Trucchi: come ottenere monete d’oro gratis

In Head Ball 2 le monete d’oro sono una delle risorse più importanti dell’intero gioco: esse servono per poter potenziare i propri personaggi e le loro abilità livello dopo livello.

Il guadagno di monete d’oro in Head Ball 2 è legato alle partite contro gli altri giocatori: per ogni partita vinta o persona il giocatore ottiene una quantità variabile di monete d’oro dipendente dal numero di gol fatti e dal numero di gol subiti.

Queste monete d’oro, però, sono davvero irrisorie se consideriamo la quantità di risorse che il gioco chiede per poter fare un singolo level up.

Fortunatamente per noi esistono diversi modi per ottenere un grande numero di monete d’oro all’interno di Head Ball 2 in maniera completamente gratuita, sfruttando saggiamente le meccaniche che gli sviluppatori hanno previsto.

Missioni giornaliere: queste missioni sono semplici consegne che, se completate, danno al giocatore svariati premi tra cui diverse migliaia di monete d’oro. La lista di queste missioni è liberamente consultabile dal pulsante giornaliero presente nella zona in basso a destra del menu principale.

il minigioco giocatore della partita, utilizzabile liberamente a partire dal livello giocatore 5, è un ottimo modo per mettere insieme un po’ di monete d’oro in maniera gratuita. È possibile partecipare al minigioco ed è possibile vincere a patto di superare i vari livelli evitando le carte col cartellino rosso. Il grosso del premio è rappresentato dalla nascosta ogni 10 livelli tra le quattro disponibili. Giocare la modalità carriera: la modalità carriera, quella dove è necessario livellare i personaggi per proseguire, ha stage i cui premi sono decine e decine di monete d’oro. Ricordiamoci semplicemente di giocarla con tutti i personaggi che abbiamo per ottenere in maniera consistente grandi quantità di oro.

Head Ball 2 Trucchi: come ottenere diamanti gratis

Un altra delle risorse importanti all’interno di Head Ball 2 sono sicuramente i diamanti: essi servono per poter comprare i gratta e vinci speciali, le carte delle abilità, le carte dei giocatori o più in generale i pacchetti. I diamanti sono acquistabili per soldi veri ma sono anche ottenibili gratis in diversi modi, esattamente come accade per le monete. Data l’ampia utilità di tale risorsa vediamo insieme tutti i migliori metodi per ottenere diamanti gratis in Head Ball 2.

Missioni giornaliere: esattamente come per le monete, anche i diamanti sono spesso contenuti all’interno delle missioni giornaliere di Head Ball 2. La lista delle missioni è raggiungibile dal pulsante giornaliero nella zona in basso a destra del menu principale.

: il cesto dei palloni è un indicatore che si riempie facendo goal e si . Ogni volta che il giocatore riempie un cesto dei palloni ottiene . Costumi doppioni: sicuramente il grosso dei diamanti si ottiene quando si è portato al massimo livello moltissimi costumi. In questo caso aprendo i pacchetti sarà possibile ottenere un numero variabile di diamanti, da 2 a 50, ogni qualvolta riusciremo a fare un livello ad un costume già al livello massimo

Head Ball 2 trucchi: come ottenere smeraldi gratis

L’ultima risorsa davvero importante di Head Ball 2 sono gli smeraldi. Come i diamanti gli smeraldi servono per acquistare poteri rari, boost come doppio oro, doppi fan, slot potere extra e così via. Tra tutte le risorse presenti all’interno del gioco gli smeraldi sono senza dubbio quelli essendo ottenibili, a detta del gioco, solo all’interno delle partite classificate o all’interno degli eventi. Ciò non è vero ed esistono diversi modi per ottenere gli smeraldi senza nemmeno dover giocare.

Missioni giornaliere : il modo più semplice per poter ottenere gli smeraldi è sicuramente quello di completare le missioni giornaliere che li prevedono all’interno dei premi. Ogni giorno compare minimo una missione giornaliera riguardante gli smeraldi.

: ogni giorno all’interno della sezione guarda e vinci è possibile ottenere, dopo aver visto uno spot non skippabile di 30 secondi, ben Gratta & vinci premium: uno dei Gratta & Vinci gratuiti presenti all’interno di Head Ball 2, quello premium, prevede tra i suoi premi 7 smeraldi. Questo gratta e vinci viene offerto gratuitamente dal gioco ogni 48 ore.

Questo è tutto ciò che bisogna sapere sui trucchi di Head Ball 2.