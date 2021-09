Hideo Kojima ha la sua kryptonite, e si chiama Deathloop

Hideo Kojima, celebre autore di Death Stranding e della saga di Metal Gear Solid, ha recentemente espresso la volontà di giocare a Deathloop, il nuovo gioco degli Arkane Studios uscito proprio in giornata. Purtroppo, come afferma egli stesso sui social, pare che il videogioco non sia particolarmente indicato per la sua salute.

Deathloop in questo momento sta avendo moltissime recensioni positive e probabilmente si contenderà il premio di Game of The Year ai The Game Awards 2021. È impossibile lasciarsi scappare un titolo così acclamato, eppure c’è chi non può avvicinarsi a uno schermo con il videogioco in funzione proprio come Hideo Kojima. L‘autore giapponese soffre di chinetosi, un disturbo neurologico che in ambito gaming è più conosciuto come motion sickness: un malessere che si manifesta con nausea, vomito e vertigini in seguito a spostamenti irregolari che alcune persone provano anche semplicemente da spettatori di uno schermo.

Per Hideo Kojima, così come per molte persone che soffrono di questo disturbo neurologico, i videogiochi con visuale in prima persona come Deathloop sono un problema. Lo sviluppatore ha parlato in mattinata sui social del suo interesse per il gioco di Arkane, specificando però di avere paura di provarlo proprio per il suo disagio con la chinetosi: “Deathloop è un gioco in un loop temporale con un sistema interessante. Voglio giocarlo, ma è in prima persona e probabilmente soffrirei per il 3D. Mhhhh.”

"DEATHLOOP". It's a time loop game with an interesting system. I want to play it, but it's a FPS and I'll probably get 3D-sick. Hmmm. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 14, 2021

In un messaggio successivo, Hideo Kojima ha anche spiegato le modalità con cui la chinetosi si manifesta con lui: “Ne ho sempre sofferto anche se ero nella squadra di ginnastica. Durante le gite, mi sedevo davanti all’autobus. Soffro sulle altalene. Nei parchi divertimento non potrei andare sulle tazze da tè, sulle giostre vichinghe, sui tappeti volanti, sulle giostre a polipo o su qualsiasi cosa che giri. Le montagne russe vanno bene.” Il problema per lo sviluppatore quindi sembrerebbe la rotazione della telecamera con la visuale in prima persona di Deathloop. Mentre aspettiamo che Kojima trovi una mod che sblocchi la telecamera in terza persona, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Deathloop. Il gioco è uscito oggi 14 settembre su PS5 e PC.