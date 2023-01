Justin Roiland, co-creatore della serie Rick & Morty e co-fondatore della software house Squanch Games di High On Life, è stato recentemente accusato di presunta violenza domestica. La notizia è stata diffusa in un servizio pubblicato dalla rete USA NBC News uscito qualche settimana fa, portando alle sue dimissioni dallo studio.

Le accuse (esistenti già nel 2020) nei confronti di Roiland sono state mosse dalla sua ex compagna che lo ha portato in aula. In relazione a questo processo l’uomo ha dovuto allontanarsi da Squanch Games e dagli altri lavori attualmente in corso.

L’annuncio delle sue dimissioni dal team che ha creato High On Life è arrivato direttamente dal profilo Twitter del team: “In data 16 gennaio 2023, Squanch Games ha ricevuto le dimissioni di Justin Roiland. Il team continuerà a lavorare con passione per sviluppare i videogiochi amati dal pubblico continuando a supportare e a migliorare High On Life”.

Questa parentesi negativa legata alla vita personale dell’autore non ha toccato solamente la dimensione creativa strettamente legata con High On Life, ma anche quella televisiva. Adult Swim stessa ha recentemente annunciato di aver chiuso ogni rapporto lavorativo con Roiland, allontanandolo anche dalla sua creatura animata più nota al grande pubblico: Rick e Morty.

Anche se il particolare successo ottenuto dal videogioco continuerà ad essere supportato dagli addetti ai lavori, non è detto che il suo futuro prosegua allo stesso modo un cui tutto è cominciato. La mancanza del tocco di Roiland si farà sentire? Oppure riusciranno a portare avanti questa storia senza cambiare troppo le dinamiche che tutti conosciamo? Non ci resta che attendere nuovi dettagli, vedendo come andrà a finire sia per quanto concerne il processo che i lavori sul titolo.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.