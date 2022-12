Queste ultime settimane dell’anno si stanno dimostrando tutt’altro che povere di nuove esperienze da giocare. Tra le ultime uscite ci sono dei giochi di grandissima qualità come God of War Ragnarok, Pentiment e il popolarissimo High on Life. Proprio quest’ultimo titolo sta facendo parlare moltissimo di sé per essere il titolo del momento sulle piattaforme Xbox e PC, e proprio grazie a questo successo, l’autore del folle FPS ha voluto tessere le lodi al servizio Xbox Game Pass.

Il tutto è avvenuto di recente all’interno di una nuova puntata dell’Xbox Podcast, dove Justin Roiland di Squanch Games, nonché co-creatore della serie di successo Rick & Morty, ha parlato di alcuni temi molti importanti che hanno permesso a High on Life di debuttare in modo così eccezionale. Roiland ha parlato più che bene del supporto di Xbox, soprattutto di quanto sia stato fondamentale l’accordo per mettere il suo ultimo gioco nel servizio Xbox Game Pass fin dal day one.

La cosa interessante, è che Justin Roiland ha affermato che, proprio grazie a questo accordo con Xbox Games Pass, il team indipendente non solo è riuscito a concludere lo sviluppo di High on Life, ma ora può anche permettersi di dare vita ai progetti futuri dello studio. “Siamo uno studio indipendente. Siamo piccoli. E ci serve un bel bottino per creare un sacco di giochi ancora più pazzi e divertenti. Vogliamo che i nostri giochi escano là fuori. Vogliamo che le vendite vadano bene. E penso che, insieme a quello che ho raccolto nelle mie ricerche e chiedendo a persone diverse, Xbox Game Pass è stato un enorme valore aggiunto per lo studio”.

Queste le parole di Justin Roiland all’interno del Podcast ufficiale di Xbox, e ora siamo seriamente impazienti di scoprire quali saranno questi folli progetti futuri di Squanch Games.

