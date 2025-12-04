Hitoshi Sakimoto

Ho iniziato la mia carriera lavorando come freelancer, ma in quel periodo sentivo che l’industria videoludica stava crescendo rapidamente, al punto che lavorare come indipendente diventava sempre più difficile da gestire. Volevo essere più vicino allo sviluppo dei videogiochi in un contesto strutturato, e per questo decisi di entrare in Square Enix. Sono stati due anni intensi: lavoravo dalla mattina alla sera. È stata un’esperienza preziosa, ma allo stesso tempo ho capito che desideravo costruire qualcosa di mio, concentrarmi più direttamente sulla creazione di musica ed effetti sonori. Da qui è nata l’idea di fondare la mia azienda.

Sono particolarmente grato di quei due anni perché ho avuto l’occasione di seguire un progetto importante come Vagrant Story. È stato un lavoro impegnativo ma fondamentale, e da allora ho sempre desiderato tornare a lavorare su progetti di quella portata.