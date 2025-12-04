Avatar di Ospite React Shield #572 0
0
Vagrant Story che ricordi
Avatar di Ospite MMO_Blade #960 0
0
limitato il tempo ma almeno lo hanno incontrato di nuovo, meglio di niente
Avatar di Ospite SSD_Boss #364 0
0
Ma a Milano c'era pure lui? non l'ho visto in giro
Avatar di Ospite ML_Guard #205 0
0
final fantasy tactics ancora oggi imbattibile per le musiche
Avatar di Ospite VR_Scout #101 0
0
quindi l'intervista è corta immagino
