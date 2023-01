Se avete prenotato Hogwarts Legacy su PC via Epic Games Store o Steam, ci sono ottime possibilità che non riuscirete a giocarlo il 10 febbraio 2023. No, non perché nell’aria ci sia un rinvio per questa piattaforma, ma semplicemente perché (per qualche strano motivo) Warner Bros. Games ha deciso di non abilitare il pre-load del gioco.

Andiamo con ordine: che cos’è il pre-load? Si tratta di un’opzione decisamente gradita da parte dei giocatori, che è diventata molto popolare negli ultimi anni. In pratica, quando si acquista un gioco in digital download (e il PC è la “patria” del digital delivery), i publisher permettono agli utenti di scaricare in anticipo i file di gioco, in maniera tale da poterli avviare con tutta tranquillità al day one. Per Hogwarts Legacy, però, non verrà data questa possibilità.

Ci sono diversi motivi per cui un publisher potrebbe decidere di non abilitare il pre-load del gioco, ma spesso questa regola vige su console, dove impostando come regione l’Australia o la Nuova Zelanda si può accedere al download e all’avvio del gioco con svariate ore di anticipo. Si tratta di una limitazione molto rara, molto spesso imposta per evitare eventuali spoiler, ma considerando che la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy debutta ben tre giorni prima della Standard, è molto improbabile che Warner Bros. Games abbia deciso di tutelare i videogiocatori non abilitando il pre-load.

Al momento non è ancora stato comunicato l’orario di sblocco di Hogwarts Legacy. Con una dimensione di ben 85GB, però, nel caso il gioco venisse sbloccato alle ore 18:00, è molto probabile che in Europa non tutti potranno riuscire a godersi l’avventura ambientata nel mondo di Harry Potter al day one. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

