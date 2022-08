Dopo oltre 4 anni di attesa, finalmente ci siamo: Hogwarts Legacy non ha praticamente più nessun segreto e non ci resta che attendere l’arrivo del gioco basato sulle avventure di Harry Potter. La data di uscita è stata di recente rinviata, con il titolo che debutterà il 10 febbraio 2023, in ritardo di qualche mese rispetto alla precedente finestra di lancio, fissata per quest’anno. Complice anche la Gamescom 2022, Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno diramato i requisiti ufficiali PC del gioco e sì, sono decisamente alti.

Non parliamo dei raccomandati, che chiaramente puntano a offrire una qualità maggiore, ma quelli minimi, che di solito sono molto leggeri e permettono a tutti di poter giocare con tranquillità su Steam. Come riportato dalla pagina del gioco sul client Valve, infatti, Hogwarts Legacy richiederà come scheda video minima una NVIDIA GeForce 1070 o una AMD RX Vega 56. Per i requisiti consigliati, invece, troviamo una NVIDIA GeForce 1080 Ti o una AMD RX 5700 XT. Ai requisiti minimi viene supportato un hard disk, mentre per i consigliati troviamo solamente un SSD per il target dei 1080p e 60 frame al secondo. Di seguito tutti i requisiti del gioco.

Requisiti minimi:

CPU: Intel Core i5 8400 o AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GTX 1070 o AMD RX Vega 56

RAM: 8 GB di RAM

Spazio libero: 85 GB di spazio richiesto (HDD)

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Requisiti consigliati:

CPU: Intel Core i5 8400 o AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GTX 1080 Ti o AMD RX 5700 XT

RAM: 16 GB di RAM

Spazio 85 GB di spazio richiesto (SSD)

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Come abbiamo già dichiarato in apertura della notizia, Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023. Il gioco, oltre che su PC, debutterà su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Il gioco è inoltre previsto anche su Nintendo Switch, ma al momento la data di uscita per la console ibrida non è ancora stata annunciata. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.