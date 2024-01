Non perdetevi l'offerta su Hogwarts Legacy PS5! Il gioco più venduto del 2023

È arrivato il momento di scoprire il magico mondo di Hogwarts Legacy, il gioco ispirato dalla saga di harry Potter, che ha già stregato 22 milioni di giocatori nel 2023. Disponibile ora su Amazon a un prezzo di soli €49,39 in versione PS5, invece del prezzo originale di €59,99.

Hogwarts Legacy - PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati del mondo creato da J.K. Rowling e gli amanti dell'avventura, "Hogwarts Legacy" per PS5 è un'offerta da non perdere. Il gioco, che vi immerge nel 1800, a Hogwarts, vi permette di incarnare uno studente dal talento così unico da essere la chiave per svelare un segreto antico che minaccia il mondo magico. La possibilità di esplorare liberamente le storiche aule di Hogwarts, Hogsmeade e la Foresta Proibita va a soddisfare la profonda sete di esplorazione che ogni mago o strega che si rispetti possiede.

I fan di vecchia data e i nuovi adepti del mondo magico troveranno in "Hogwarts Legacy" un mondo esteso e pieno di dettagli da scoprire. La libertà di scegliere la propria Casa a Hogwarts, tessere alleanze, combattere Maghi Oscuri e crescere insieme ai compagni di avventura, saranno esperienze uniche che vi faranno sentire parte integrante del destino del mondo magico.

Scoprite "Hogwarts Legacy", il gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo di Harry Potter, pensato per appassionare i giocatori con la sua ambientazione ottocentesca. Diventate studenti di Hogwarts e usate il vostro talento per svelare antichi segreti e determinare il destino del mondo magico. Esplorate liberamente luoghi iconici, imparate incantesimi, e fate vostre scelte decisive per plasmare la vostra eredità magica.

"Hogwarts Legacy" vi catturerà con un'esperienza open world ricca e dettagliata, permettendovi di vivere l'avventura che avete sempre sognato.Non perdete l'occasione di entrare in un mondo dove la magia è reale e ogni scelta può cambiare il corso della storia. Vi consigliamo di approfittare subito di questa ottima offerta che vi permetterà di avere la versione PS5 del gioco a soli 49,39€.

