Al di là di eventuali rinvii, il 2023 sarà un anno decisamente importante per i videogiocatori, con release del calibro di Starfield, Marvel’s Spider-Man 2 e Hogwarts Legacy, con quest’ultimo che rischia seriamente di diventare la sorpresa dell’anno, almeno a livello di copie vendute. Siamo ancora ben lontani dal capire quanto sarà grande l’arrivo del gioco ambientato nel mondo creato da J.K. Rowling, ma i primi dati sui pre-order di Steam ci dicono essenzialmente che il titolo ha tutte le carte in regola per diventare il miglior successo commerciale del 2023.

Partiamo dai numeri: al momento Hogwarts Legacy è il gioco più desiderato da parte degli utenti Steam, mentre per quanto riguarda i pre-order si trova in quarta posizione. Questi numeri arrivano a 5 settimane dall’uscita del titolo e dimostrano dunque un forte interesse per la produzione di Avalanche Software, e riguardano solamente una singola piattaforma, ovvero quella PC. Andrebbero dunque aggiunti i numeri relativi alle versioni console, ai quali al momento nessuno di noi ha ovviamente accesso.

Difficile capire se Hogwarts Legacy sarà davvero il videogioco più venduto del 2023, ma considerando le sei versioni del titolo (tra console current gen e old gen, oltre che appunto quella PC), ci sono tutte le carte in regola del classico successo commerciale. Questi numeri, in aggiunta, ci danno nuovamente la conferma di come il titolo in questione sia davvero tra più i attesi, complice anche una fan base decisamente importante come quella di Harry Potter.

Hogwarts Legacy is the #1 Most Wishlisted game on Steam, preorders are ranking in the Top 4 Selling games on Steam 5 weeks before launch, and I'm hearing VERY strong things about console preorders If quality is good gargantuan launch incoming, easily one of the biggest of 2023 pic.twitter.com/TNM93kPT3Z — Benji-Sales (@BenjiSales) January 8, 2023

Hogwarts Legacy debutterà il 10 febbraio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series S|X. Le versioni old gen, ovvero quelle per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, sono state invece rinviate, ma il team di sviluppo è corso immediatamente ai ripari, annunciando le nuove date di uscita. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.