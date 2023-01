Una delle esclusive Xbox Series S, Series X e PC più attese è sicuramente Starfield. Il nuovo gioco di ruolo di casa Bethesda, prima IP originale in oltre vent’anni di attività, era in realtà previsto per lo scorso anno ma Todd Howard e soci hanno deciso di rinviarlo. Una decisione saggia, appoggiata anche da Phil Spencer, per evitare di consegnare ai giocatori un titolo con evidenti problemi. Al momento la data di uscita del nuovo RPG ancora non c’è, ma dal sito ufficiale di Bethesda abbiamo avuto una chiara indicazione su quando uscirà.

Come riportato sul sito ufficiale del team di sviluppo (e più precisamente nella pagina dedicata al supporto relativo ai giochi), Starfield debutterà nella prima metà del 2023 su Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Pur non svelando alcuna data di uscita, possiamo provare comunque a fare qualche ipotesi su dove il gioco si posizionerà a livello temporale.

Per provare a capire in quale mese uscirà Starfield, dobbiamo partire dal numero di esclusive per il 2023 previste su Xbox e prodotte dagli studi first party. Per quest’anno, il colosso di Redmond ha altri due giochi oltre al nuovo titolo di Bethesda: parliamo di Redfall e Forza Motorsport. Il primo, prodotto da Arkane, potrebbe tranquillamente posizionarsi in estate, mentre invece il racing game di Turn 10 potrebbe diventare il gioco di Natale di Xbox, con un’uscita nel periodo autunnale. Questo, ovviamente, al netto di ulteriori giochi ancora non annunciati e che potrebbero vedere la luce proprio nel corso di quest’anno. A questo punto non è escluso che il nuovo RPG di Todd Howard non possa debuttare tra marzo e aprile 2023, andando così addirittura a evitare Zelda, previsto per maggio 2023.

The official Starfield support page went live today. "Starfield arrives exclusively on Xbox Series X|S and PC in the first half of 2023."https://t.co/6gS7nQRW8P pic.twitter.com/0jNIC6yNyW — Klobrille (@klobrille) January 2, 2023

Le nostre sono solamente ipotesi, che però potrebbero diventare realtà. Chiaramente sarà necessario attendere ulteriori informazioni e annunci direttamente da parte di Bethesda.